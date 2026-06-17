«С топорами и палками в XIX век». В Краснодаре второй день подряд нет мобильного интернета

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Жители Краснодара жалуются на отсутствие мобильного интернета 16 и 17 июня

17 июня краснодарцы сообщили Юга.ру о перебоях в работе мобильного интернета. По их словам, связь отсутствует уже второй день подряд.

Горожане также пожаловались, что не приходят даже уведомления из «ВКонтакте». Напомним, эта социальная сеть входит в «белый список» сервисов, которые должны работать даже при отключении мобильного интернета.

По данным сервиса «Сбой.рф», Краснодарский край занимает девятое место среди регионов по количеству жалоб — за последние три часа поступило 36 обращений.

О неполадках сообщает и сервис DownDetector. За последние сутки из Краснодарского края поступило 902 жалобы, за последний час — 58. Обращения приходят не только из Краснодара, но и из Сочи, Геленджика, а также других городов и районов края.

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Большинство пользователей сообщают о массовом сбое мобильного интернета у всех основных операторов связи. Многие отмечают, что не работают даже сервисы из «белого списка», включая банковские приложения и маркетплейсы.

«Сочи. Мобильного интернета нет сегодня, вчера и позавчера. И завтра не будет! С топорами и палками в XIX век», — написал один из пользователей.

Как писали Юга.ру, в мае стало известно, что в России замедлился рост онлайн-продаж продуктов из-за ограничений мобильного интернета.

Геленджик Интернет Краснодар Мобильная связь Связь Социальные сети Сочи Технологии

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