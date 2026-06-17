«С топорами и палками в XIX век». В Краснодаре второй день подряд нет мобильного интернета

17 июня краснодарцы сообщили Юга.ру о перебоях в работе мобильного интернета. По их словам, связь отсутствует уже второй день подряд.

Горожане также пожаловались, что не приходят даже уведомления из «ВКонтакте». Напомним, эта социальная сеть входит в «белый список» сервисов, которые должны работать даже при отключении мобильного интернета.

По данным сервиса «Сбой.рф», Краснодарский край занимает девятое место среди регионов по количеству жалоб — за последние три часа поступило 36 обращений.

О неполадках сообщает и сервис DownDetector. За последние сутки из Краснодарского края поступило 902 жалобы, за последний час — 58. Обращения приходят не только из Краснодара, но и из Сочи, Геленджика, а также других городов и районов края.