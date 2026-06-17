В краснодарском заброшенном молочном заводе пройдет техно-вечеринка

Кроме того, на вечеринке выступит резидентка известного хард-техно-лейбла Monasterio — Julia. Это будет ее первое выступление в Краснодаре.

На мероприятии будет две разноформатные сцены, где выступят 20 артистов. Среди них:

Краснодарский телеграм-канал Rawerly анонсировал на 20 июня рейв-вечеринку «Андер», на которой будут звучать экспериментальная электроника, техно и саундклауд-рэп.

Вечеринка пройдет в индустриальном советском здании — помещении бывшего молочного завода. Адрес места держат в секрете.

«Мы так же, как и вы, устали от стандартных площадок и привычных мест, где проходит большая часть тусовок и концертов в нашем городе, поэтому нашли локацию, где музыка еще никогда не звучала так громко», — написали организаторы.

В телеграм-канале отметили, что «красивого интерьера и удобств» не будет — гостей ждут громкий звук и бетонные стены «по канонам истинных техно-рейвов».

Также организаторы подчеркнули, что в Краснодаре с каждым годом становится все сложнее проводить подобные мероприятия, поэтому вечеринка «Андер» — не серийное событие и, скорее всего, больше не повторится.

Вечеринка пройдет 20 июня, начало — в 19:00. Подробности можно уточнить у организаторов.