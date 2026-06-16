Власти Краснодарского края закупят VPN на 6,78 млн рублей
Управление по пожарной безопасности Краснодарского края обеспечит VPN все диспетчерские службы региона
15 июня дирекция госзакупок Краснодарского края разместила тендер на закупку услуг доступа к виртуальным частным сетям (VPN). Стоимость контракта составляет 6 млн 786 тыс. рублей. Эти средства выделят из регионального бюджета.
Как следует из документации, услугами VPN-каналов планируется обеспечить 57 пунктов единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в разных муниципалитетах региона. Заявки принимают до 22 июня.
Страшнее коронавируса:
Напомним, в первом квартале 2026 года число закупок VPN в России выросло на 22,6%.
В середине апреля журналисты выяснили, что чиновники Краснодарского края планируют потратить больше 1,5 млн рублей на VPN.
6 мая компания Russian Field опубликовала результаты опроса, согласно которым VPN-сервисами в России активно пользуются двое из пяти граждан — 40%. О существовании этой технологии знают 74% населения страны.
В конце мая стало известно, что Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за отказ передавать данные об IP-адресах — они помогают выявлять использование VPN. В тот же день регулятор опроверг эту информацию.
Как писали Юга.ру, в конце апреля в Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, WhatsApp*, Instagram*, Facebook* и YouTube.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.