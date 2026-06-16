Власти Краснодарского края закупят VPN на 6,78 млн рублей

Управление по пожарной безопасности Краснодарского края обеспечит VPN все диспетчерские службы региона

Как следует из документации, услугами VPN-каналов планируется обеспечить 57 пунктов единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в разных муниципалитетах региона. Заявки принимают до 22 июня.

15 июня дирекция госзакупок Краснодарского края разместила тендер на закупку услуг доступа к виртуальным частным сетям (VPN). Стоимость контракта составляет 6 млн 786 тыс. рублей. Эти средства выделят из регионального бюджета.

Напомним, в первом квартале 2026 года число закупок VPN в России выросло на 22,6%.

В середине апреля журналисты выяснили, что чиновники Краснодарского края планируют потратить больше 1,5 млн рублей на VPN.

6 мая компания Russian Field опубликовала результаты опроса, согласно которым VPN-сервисами в России активно пользуются двое из пяти граждан — 40%. О существовании этой технологии знают 74% населения страны.

В конце мая стало известно, что Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за отказ передавать данные об IP-адресах — они помогают выявлять использование VPN. В тот же день регулятор опроверг эту информацию.