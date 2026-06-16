Власти Краснодарского края закупят VPN на 6,78 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Управление по пожарной безопасности Краснодарского края обеспечит VPN все диспетчерские службы региона

15 июня дирекция госзакупок Краснодарского края разместила тендер на закупку услуг доступа к виртуальным частным сетям (VPN). Стоимость контракта составляет 6 млн 786 тыс. рублей. Эти средства выделят из регионального бюджета.

Как следует из документации, услугами VPN-каналов планируется обеспечить 57 пунктов единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в разных муниципалитетах региона. Заявки принимают до 22 июня.

  • © Скриншот с портала госзакупок
    © Скриншот с портала госзакупок

Страшнее коронавируса:

Напомним, в первом квартале 2026 года число закупок VPN в России выросло на 22,6%.

В середине апреля журналисты выяснили, что чиновники Краснодарского края планируют потратить больше 1,5 млн рублей на VPN.

6 мая компания Russian Field опубликовала результаты опроса, согласно которым VPN-сервисами в России активно пользуются двое из пяти граждан — 40%. О существовании этой технологии знают 74% населения страны.

В конце мая стало известно, что Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за отказ передавать данные об IP-адресах — они помогают выявлять использование VPN. В тот же день регулятор опроверг эту информацию.

Как писали Юга.ру, в конце апреля в Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, WhatsApp*, Instagram*, Facebook* и YouTube.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

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