В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча чемпионата мира по футболу — между Францией и Сенегалом
В амфитеатре парка «Краснодар» начали показывать трансляции матчей ЧМ-2026 (0+)
Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 16 июня прямую трансляцию матча первого тура чемпионата мира по футболу — встретятся сборные Франции и Сенегала.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня. Игры проходят в трех странах — США, Канаде и Мексике. Всего в турнире принимают участие 48 сборных, а завершится чемпионат 19 июля.
Издание «Чемпионат» отметило, что игра между Францией и Сенегалом обещает стать одной из самых интересных на старте турнира.
30 млн евро и два трофея Лиги чемпионов:
«У части французских футболистов есть сенегальские корни, а весомая часть африканской команды так или иначе прошла через систему футбола своего сегодняшнего европейского соперника. Короче говоря, пересечений масса», — заявили спортивные журналисты.
Трансляция пройдет в амфитеатре парка «Краснодар», начало в 22:00. Вход свободный, однако посетителей ждет досмотр.
Как писали Юга.ру, 14 июня болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока сезона.