В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча чемпионата мира по футболу — между Францией и Сенегалом

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 16 июня прямую трансляцию матча первого тура чемпионата мира по футболу — встретятся сборные Франции и Сенегала.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня. Игры проходят в трех странах — США, Канаде и Мексике. Всего в турнире принимают участие 48 сборных, а завершится чемпионат 19 июля.

Издание «Чемпионат» отметило, что игра между Францией и Сенегалом обещает стать одной из самых интересных на старте турнира.