В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча чемпионата мира по футболу — между Францией и Сенегалом

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» начали показывать трансляции матчей ЧМ-2026 (0+)

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 16 июня прямую трансляцию матча первого тура чемпионата мира по футболу — встретятся сборные Франции и Сенегала.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня. Игры проходят в трех странах — США, Канаде и Мексике. Всего в турнире принимают участие 48 сборных, а завершится чемпионат 19 июля.

Издание «Чемпионат» отметило, что игра между Францией и Сенегалом обещает стать одной из самых интересных на старте турнира.

30 млн евро и два трофея Лиги чемпионов:

«У части французских футболистов есть сенегальские корни, а весомая часть африканской команды так или иначе прошла через систему футбола своего сегодняшнего европейского соперника. Короче говоря, пересечений масса», — заявили спортивные журналисты.

Трансляция пройдет в амфитеатре парка «Краснодар», начало в 22:00. Вход свободный, однако посетителей ждет досмотр.

Как писали Юга.ру, 14 июня болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока сезона.

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