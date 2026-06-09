«Мазут был всегда». Губернатор Кондратьев призвал туристов не волноваться из-за состояния пляжей Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вениамин Кондратьев в интервью заявил, что на Кубани нет проблем с пляжами, как и негативных отзывов от туристов

9 июня корреспондент Александр Юнашев опубликовал интервью с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона прокомментировал ситуацию на курортах Кубани.

«И в моем детстве, и в вашем мазут всегда был. Вопрос только в том, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит: «Ого, его много!» А на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть», — отметил чиновник.

Отличается по цвету и похож на глину:

Он также подчеркнул, что, если бы проблема действительно была серьезной, это непременно сказалось бы на туристическом потоке и на отзывах отдыхающих, включая тех, кто выбирает Анапу.

«Если бы проблема стояла остро, негативных отзывов туристов было бы много. Но этого нет. Значит, то, о чем так много говорят, — это неправда», — резюмировал Кондратьев.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) чиновники сравнили песок в Анапе с песком в Таиланде и на Лазурном Берегу.

Как писали Юга.ру, 1 июня в Анапе стартовал курортный сезон. Для отдыха доступны 4,5 км пляжей, выведенных из опасной зоны.

Азовское море Вениамин Кондратьев Курорты и туризм Нефть отдых Пляжи путешествия Черное море

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