Матвей-дю-Тампль. В Париже «появилась» улица, посвященная экс-футболисту ФК «Краснодар» Сафонову
Художники «переименовали» парижские улицы в честь игроков клуба ПСЖ. Среди них и Матвей Сафонов
3 июня творческий коллектив The True Frame на своей странице в Instagram* показал фото с улиц Парижа, «переименованных» в честь игроков французского футбольного клуба ПСЖ. Перформеры приклеили на здания наклейки, стилизованные под таблички, на которых пишутся названия.
Напомним, 30 мая ПСЖ выиграл финал Лиги чемпионов УЕФА. Команда закончила матч против лондонского «Арсенала» в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (1:1, 4:3 по пенальти) и второй год подряд стала победителем главного футбольного клубного турнира Европы.
Так, улица Вьей-дю-Тампль стала улицей Матвей-дю-Тампль в честь воспитанника академии «Краснодар» и голкипера ПСЖ Матвея Сафонова. Напомним, что в 2026 году футболист стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.
30 млн евро и два трофея Лиги чемпионов:
Названия также посвятили грузинскому полузащитнику клуба Хвиче Кварацхелии, нападающему Усману Дембеле, капитану команды бразильскому защитнику Маркиньосу и другим.
Матвей Сафонов — воспитанник академии ФК «Краснодар». За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России. Летом 2024 года он перешел в «ПСЖ» за 20 млн евро — на тот момент это была рекордная сумма, которую французский клуб когда-либо платил за вратаря. С тех пор Сафонов стал двукратным чемпионом Франции, двукратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка ФИФА, в финале которого он установил рекорд, отразив четыре пенальти подряд.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в честь Матвея Сафонова французский рэпер выпустил трек, а в апреле про него сняли фильм.
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