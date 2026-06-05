Матвей-дю-Тампль. В Париже «появилась» улица, посвященная экс-футболисту ФК «Краснодар» Сафонову

Художники «переименовали» парижские улицы в честь игроков клуба ПСЖ. Среди них и Матвей Сафонов

3 июня творческий коллектив The True Frame на своей странице в Instagram* показал фото с улиц Парижа, «переименованных» в честь игроков французского футбольного клуба ПСЖ. Перформеры приклеили на здания наклейки, стилизованные под таблички, на которых пишутся названия.

Напомним, 30 мая ПСЖ выиграл финал Лиги чемпионов УЕФА. Команда закончила матч против лондонского «Арсенала» в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (1:1, 4:3 по пенальти) и второй год подряд стала победителем главного футбольного клубного турнира Европы.

Так, улица Вьей-дю-Тампль стала улицей Матвей-дю-Тампль в честь воспитанника академии «Краснодар» и голкипера ПСЖ Матвея Сафонова. Напомним, что в 2026 году футболист стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.