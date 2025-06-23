Кубань может стать «русской Калифорнией», а население региона увеличится до 15 млн человек — Дерипаска

Бизнесмен уточнил, что речь идет не только о крупных городах, но также сельской местности, где стоимость недвижимости за последние годы сильно выросла. Дерипаска считает, что Кубань в скором времени может стать «русской Калифорнией» и третьим регионом в экономике страны.

22 июня бизнесмен Олег Дерипаска сообщил , что считает, что население Краснодарского края увеличится в три раза и в перспективе может достигнуть 15 млн человек, пишет портал РБК. Об этом он заявил на всероссийском форуме «Быть казаком», который прошел в Усть-Лабинске.

«Основные вопросы с учетом тех положительных тенденций, которые нужно в крае решать, — на первое место я бы поставил вопрос общественной безопасности. Все-таки увеличение населения почти в три раза приведет к тому, что какое-то время потребуется на нахождение баланса», — добавил Дерипаска.

Бизнесмен считает, что администрации края нужно уделять особое внимание развитию инфраструктуры. Тогда Кубань станет одним из самых комфортных для жизни регионов.

«Администрация края приняла решение о создании нового административного центра, чтобы разгрузить пробки в Краснодаре. Мы также третий раз уже перепроектируем новый аэропорт, потому что изначально он был спланирован на одну пропускную способность, сначала мы ее удвоили. Сейчас мы увеличиваем уже в четыре раза, в том числе с учетом развязок и изменения инфраструктуры. Мы видим, что в двух-трех километрах от него будет создана новая столица края. Это важный элемент. Люди, скорее всего, жить будут в крае, а работать по всей стране», — подытожил Дерипаска.

По данным на 2025 год в население Краснодарского края составляет 5 млн 842 тыс. 238 человек.