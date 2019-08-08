В Краснодаре зафиксировали семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила от укусов комаров
Жителей Краснодара предупредили о том, что в городе фиксируются случаи заболевания лихорадкой Западного Нила
«За истекший период 2019 года зарегистрировано семь случаев данного заболевания, в том числе два завозных из других субъектов Российской Федерации», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
По ин6фомации портала Юга.ру, заболевшие проживают в разных районах Краснодара (улицы Кухаренко, Ростовское шоссе, Уральская, Ломоносова, Рождественская набережная, Симферопольская) и в поселке Знаменском (улица Светлая). Специалисты управления эпидемиологического расследования установили, что все заболевшие отмечают укусы комаров по месту жительства.
В Роспотребнадзора отметили, что случаи заболевания лихорадкой Западного Нила регистрируются на территории края ежегодно. При этом в управлении подчеркнули, что эффективной вакцины для профилактики лихорадки не существует. Профилактика заболеваний заключается в борьбе с комарами и клещами, для чего специалисты рекомендуют следующее:
в сезон с мая по сентябрь устанавливать москитные сетки окон и балконов;
- при выезде на базы отдыха и дачные участки использовать репеллентные средства;
- регулярно проводить осмотры на наличие клещей;
- не менее раза в неделю менять воду в емкостях, где она хранится, на дачах и в частном секторе, не допуская размножения комаров.
В свою очередь органам местного самоуправления поручено проводить дезинсекционные обработки в природной среде, чтобы снизить количество комаров, осушать мелкие водоемы и канавы, принимать меры по снижению популяции синантропных птиц, которые переносят вирус и которыми кормятся комары, следить за состоянием подвалов, благоустраивать лесные массивы в черте и около города.
Специалисты подчеркивают, что при обнаружении симптомов заболевания необходимо срочно обратиться к врачу. Диагностика ЛЗН проводят специализированные лаборатории инфекционного профиля.
Лихорадка Западного Нила — вирусная инфекция, в основном распространенная в тропических и субтропических регионах. Переносчиками вируса являются комары, клещи, а резервуаром инфекции — птицы и грызуны. Сам человек не представляет опасности для окружающих.
Восприимчивость человека к вирусу высокая. Инкубационный период обычно колеблется от нескольких дней до 2–3 недель (чаще 3–8 дней). Болезнь начинается остро, с озноба и повышения температуры до 38-40 °С. Интоксикация проявляется головной болью, головокружением, ознобом, рвотой, болью в глазных яблоках, мышечными болями, слабостью. В среднем продолжительность лихорадочного периода составляет 5-7 дней. После сохраняется общая слабость, потливость, подавленность психики, бессонница, ослабление памяти.
Заболевание может вызвать поражение нервной системы (менингиты, менингоэнцефалиты, в среднем 1 на 150 случаев), тяжесть заболевания варьируется в зависимости от контингента и возраста заболевших. Летальный исход лихорадка может вызвать у больных с поражением ЦНС.
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