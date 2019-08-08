В Краснодаре зафиксировали семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила от укусов комаров

Жителей Краснодара предупредили о том, что в городе фиксируются случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

«За истекший период 2019 года зарегистрировано семь случаев данного заболевания, в том числе два завозных из других субъектов Российской Федерации», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

По ин6фомации портала Юга.ру, заболевшие проживают в разных районах Краснодара (улицы Кухаренко, Ростовское шоссе, Уральская, Ломоносова, Рождественская набережная, Симферопольская) и в поселке Знаменском (улица Светлая). Специалисты управления эпидемиологического расследования установили, что все заболевшие отмечают укусы комаров по месту жительства.

В Роспотребнадзора отметили, что случаи заболевания лихорадкой Западного Нила регистрируются на территории края ежегодно. При этом в управлении подчеркнули, что эффективной вакцины для профилактики лихорадки не существует. Профилактика заболеваний заключается в борьбе с комарами и клещами, для чего специалисты рекомендуют следующее:

в сезон с мая по сентябрь устанавливать москитные сетки окон и балконов;

при выезде на базы отдыха и дачные участки использовать репеллентные средства;

регулярно проводить осмотры на наличие клещей;

не менее раза в неделю менять воду в емкостях, где она хранится, на дачах и в частном секторе, не допуская размножения комаров.

В свою очередь органам местного самоуправления поручено проводить дезинсекционные обработки в природной среде, чтобы снизить количество комаров, осушать мелкие водоемы и канавы, принимать меры по снижению популяции синантропных птиц, которые переносят вирус и которыми кормятся комары, следить за состоянием подвалов, благоустраивать лесные массивы в черте и около города.

Специалисты подчеркивают, что при обнаружении симптомов заболевания необходимо срочно обратиться к врачу. Диагностика ЛЗН проводят специализированные лаборатории инфекционного профиля.