На Кубани появились смертельно опасные комары

Эпидемиологи изучили изменения популяции комаров на юге страны и выявили, что вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму появились опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии. Они переносят вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и желтую лихорадку. Также медики сообщили, что в регионе зафиксировали несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. По данным экспертов, из-за повышения температур насекомые в дальнейшем могут появиться и в центральной части страны, написали 23 августа «Известия».

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев рассказал, что насекомые появляются в регионах России из-за глобального потепления. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции, пишет RT.

Тропические болезни в основном переносят два вида комаров: Aedes aegypti и Aedes albopictus. У первых есть яркие белые отметины на ногах и такого же цвета полосы на спине. У вторых — пятнистое брюшко и черно-белые полосы на ногах.

Минздрав России пояснил, что эпидемиологический контроль за ситуацией осуществляет Роспотребнадзор.