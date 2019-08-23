На Кубани появились смертельно опасные комары
На юге России распространились опасные насекомые из Африки и Азии, вызывающие вспышки лихорадок Денге, Чикунгунья и Зика
Эпидемиологи изучили изменения популяции комаров на юге страны и выявили, что вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму появились опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии. Они переносят вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и желтую лихорадку. Также медики сообщили, что в регионе зафиксировали несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. По данным экспертов, из-за повышения температур насекомые в дальнейшем могут появиться и в центральной части страны, написали 23 августа «Известия».
Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев рассказал, что насекомые появляются в регионах России из-за глобального потепления. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции, пишет RT.
Тропические болезни в основном переносят два вида комаров: Aedes aegypti и Aedes albopictus. У первых есть яркие белые отметины на ногах и такого же цвета полосы на спине. У вторых — пятнистое брюшко и черно-белые полосы на ногах.
Минздрав России пояснил, что эпидемиологический контроль за ситуацией осуществляет Роспотребнадзор.
Как писали Юга.ру, с начала 2019 года в Краснодаре зафиксировали семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) от укусов комаров. В Роспотребнадзоре отметили, что случаи заболевания ЛЗН регистрируются на территории края ежегодно.
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