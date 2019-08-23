На Кубани появились смертельно опасные комары

Краснодарский край, Крым

Распечатать

На юге России распространились опасные насекомые из Африки и Азии, вызывающие вспышки лихорадок Денге, Чикунгунья и Зика

Эпидемиологи изучили изменения популяции комаров на юге страны и выявили, что вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму появились опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии. Они переносят вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и желтую лихорадку. Также медики сообщили, что в регионе зафиксировали несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. По данным экспертов, из-за повышения температур насекомые в дальнейшем могут появиться и в центральной части страны, написали 23 августа «Известия».

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев рассказал, что насекомые появляются в регионах России из-за глобального потепления. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции, пишет RT.

Тропические болезни в основном переносят два вида комаров: Aedes aegypti и Aedes albopictus. У первых есть яркие белые отметины на ногах и такого же цвета полосы на спине. У вторых — пятнистое брюшко и черно-белые полосы на ногах.

Минздрав России пояснил, что эпидемиологический контроль за ситуацией осуществляет Роспотребнадзор.

Как писали Юга.ру, с начала 2019 года в Краснодаре зафиксировали семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) от укусов комаров. В Роспотребнадзоре отметили, что случаи заболевания ЛЗН регистрируются на территории края ежегодно.

Здравоохранение Медицина Насекомые Роспотребнадзор Эпидемии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани появились смертельно опасные комары
Самый дорогой футболист «Краснодара» Кабелла выбыл до конца сезона после матча с «Олимпиакосом»
В Дагестане 28-летний чиновник увеличил свой возраст в паспорте на 34 года, чтобы получать пенсию
МВД возбудило первое в России дело о договорном матче. Под подозрением — скандальный матч «Чайка» — «Черноморец»
Пятерых участников перестрелки в Краснодаре задержали в Сочи — СМИ
В Анапе двух высокопоставленных борцов с коррупцией задержали за взятку от торговца паленым алкоголем

Лента новостей

МВД возбудило первое в России дело о договорном матче

Под подозрением — скандальный матч «Чайка» — «Черноморец»

Статьи

На жительницу Краснодара напали под мостом

Комментаторы в соцсетях обвиняют жертву

В Дагестане 28-летний чиновник увеличил свой возраст в паспорте на 34 года, чтобы получать пенсию

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале