Роспотребнадзор объяснил, откуда на Кубани появились новые виды комаров
Роспотребнадзор 23 августа прокомментировал сообщения об опасных комарах на юге России
Что случилось? Эпидемиологи провели исследования изменений популяции комаров на юге России и выявили, что вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму появились опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии. Они переносят вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и желтую лихорадку. На Кубани с начала года уже зарегистрировали семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила от укусов комаров.
Из-за чего это происходит? Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев рассказал, что насекомые переселяются из-за глобального потепления. По прогнозам ученых, к 2050 году опасные комары появятся даже в Швеции.
Что говорит Роспотребнадзор? По данным ведомства, число насекомых на Кубани увеличилось из-за нежаркого и влажного лета, при этом новых видов комаров в регионе нет. Также в ведомстве заявили, что климат в Краснодарском крае не дает распространяться многим инфекциям.
«Никаких вспышек, никаких вирусов, регистрируются единичные случаи желтой лихорадки», — цитирует ТАСС пресс-службу Роспотребнадзора.
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