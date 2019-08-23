Роспотребнадзор объяснил, откуда на Кубани появились новые виды комаров

Что случилось? Эпидемиологи провели исследования изменений популяции комаров на юге России и выявили, что вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму появились опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии. Они переносят вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и желтую лихорадку. На Кубани с начала года уже зарегистрировали семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила от укусов комаров.

Из-за чего это происходит? Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев рассказал, что насекомые переселяются из-за глобального потепления. По прогнозам ученых, к 2050 году опасные комары появятся даже в Швеции.

Что говорит Роспотребнадзор? По данным ведомства, число насекомых на Кубани увеличилось из-за нежаркого и влажного лета, при этом новых видов комаров в регионе нет. Также в ведомстве заявили, что климат в Краснодарском крае не дает распространяться многим инфекциям.

«Никаких вспышек, никаких вирусов, регистрируются единичные случаи желтой лихорадки», — цитирует ТАСС пресс-службу Роспотребнадзора.