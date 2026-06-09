Основанный в Краснодаре сервис доставки Broniboy приостановил работу

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Broniboy временно не доставляет еду из ресторанов, продукты, лекарства и цветы

1 июня сервис доставки Broniboy сообщил, что приостановил свою работу. При этом уточняется, что это временная мера. Однако причину владельцы не называют.

Юга.ру попытались связаться с сервисом по телефону, указанному на сайте, но звонок не проходит.

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»:

Краснодарский сервис доставки Broniboy начал работу в 2017 году. Изначально это было местное приложение для предварительного заказа блюд в ресторанах, но затем проект трансформировался в курьерский сервис, доставляющий продукты, лекарства, а позже и цветы.

В апреле 2022 года компания вышла на рынок Узбекистана. А в марте того же года кубанская агропромышленная компания «Краснодарзернопродукт» инвестировала в сервис 500 млн рублей — детали сделки не разглашались. Средства собирались направить на укрепление позиций доставки в городах и выход на операционную прибыль.

На момент приостановки деятельности Broniboy работал в 21 городе России. Через сервис можно было заказать продукты, лекарства, зоотовары, цветы, готовую еду из ресторанов, косметику и оргтехнику. 

Как писали Юга.ру, в Ростовской области мигрантам запретили работать курьерами.

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Основанный в Краснодаре сервис доставки Broniboy приостановил работу
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