Основанный в Краснодаре сервис доставки Broniboy приостановил работу

Юга.ру попытались связаться с сервисом по телефону, указанному на сайте, но звонок не проходит.

1 июня сервис доставки Broniboy сообщил , что приостановил свою работу. При этом уточняется, что это временная мера. Однако причину владельцы не называют.

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»:

Краснодарский сервис доставки Broniboy начал работу в 2017 году. Изначально это было местное приложение для предварительного заказа блюд в ресторанах, но затем проект трансформировался в курьерский сервис, доставляющий продукты, лекарства, а позже и цветы.

В апреле 2022 года компания вышла на рынок Узбекистана. А в марте того же года кубанская агропромышленная компания «Краснодарзернопродукт» инвестировала в сервис 500 млн рублей — детали сделки не разглашались. Средства собирались направить на укрепление позиций доставки в городах и выход на операционную прибыль.

На момент приостановки деятельности Broniboy работал в 21 городе России. Через сервис можно было заказать продукты, лекарства, зоотовары, цветы, готовую еду из ресторанов, косметику и оргтехнику.