Основанный в Краснодаре сервис доставки Broniboy приостановил работу
Broniboy временно не доставляет еду из ресторанов, продукты, лекарства и цветы
1 июня сервис доставки Broniboy сообщил, что приостановил свою работу. При этом уточняется, что это временная мера. Однако причину владельцы не называют.
Юга.ру попытались связаться с сервисом по телефону, указанному на сайте, но звонок не проходит.
100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»:
Краснодарский сервис доставки Broniboy начал работу в 2017 году. Изначально это было местное приложение для предварительного заказа блюд в ресторанах, но затем проект трансформировался в курьерский сервис, доставляющий продукты, лекарства, а позже и цветы.
В апреле 2022 года компания вышла на рынок Узбекистана. А в марте того же года кубанская агропромышленная компания «Краснодарзернопродукт» инвестировала в сервис 500 млн рублей — детали сделки не разглашались. Средства собирались направить на укрепление позиций доставки в городах и выход на операционную прибыль.
На момент приостановки деятельности Broniboy работал в 21 городе России. Через сервис можно было заказать продукты, лекарства, зоотовары, цветы, готовую еду из ресторанов, косметику и оргтехнику.
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