Кубанская агропромышленная группа инвестировала 500 млн рублей в сервис доставки Broniboy

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Краснодарзернопродукт» стал инвестором сервиса доставки продуктов и лекарств Broniboy

Сервис доставки Broniboy появился в Краснодаре в 2017 году. Изначально он работал как приложение для предзаказа еды в ресторанах, но позже стал доставлять продукты и лекарства. По словам одного из создателей Broniboy Александра Родионова, сервис стал лидером по обороту и выручке в Краснодаре, где присутствовали «Яндекс. Еда» и Delivery Club.

Сейчас Broniboy работает в 17 городах России. Через него можно заказать продукты, лекарства, товары для животных, цветы, еду из ресторанов, косметику и оргтехнику. Когда сервис только начинал работу в Краснодаре, Юга.ру тестировали его работу на себе. Почитать об этом можно здесь.

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Проинвестировать сервис решила кубанская агропромышленная группа «Краснодарзернопродукт». Она вложит 500 млн рублей. Инвестиции разделили на несколько траншей. Первый из них в размере 130 млн рублей поступил в марте, сообщил Forbes.

Оценку стартапа и условия сделки стороны не раскрывают. Известно, что средства направят на укрепление позиций доставки в городах и выход на операционную прибыль с сохранением всех рабочих мест до конца 2022 года.

«В текущих условиях мы должны быстрее выходить на операционную прибыльность и одновременно думать о развитии и росте. Планируется создавать новые рабочие места, технологическую инфраструктуру для наших партнеров с перспективой дальнейшего роста по городам России», — добавил основатель сервиса.

По словам Родионова, на фоне всех событий не снизилось количество заказов и сумма среднего чека, а в южных городах показатели даже выросли. В течение года Broniboy планирует подключить 6 тыс. новых партнеров и нанять около 1 тыс. курьеров.

Доставка и курьеры Еда Инвестиции

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