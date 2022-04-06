Основанный в Краснодаре сервис доставки Broniboy вышел на международный рынок

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский курьерский сервис Broniboy начал работать в Узбекистане

Напомним, сервис доставки Broniboy появился в Краснодаре в 2017 году. Изначально он был задуман, как приложение для предзаказа еды в ресторанах, но позже стал курьерским сервисом и начал доставлять продукты и лекарства. 

Теперь Broniboy вышел на рынок Узбекистана. Тестовый запуск уже прошел в Ташкенте, сейчас там работает служба обучения курьеров. До конца года доставку планируют запустить в Самарканде и Бухаре.

По всему Узбекистану хотят подключить 500 партнеров, которые будут выполнять около четырех тысяч заказов в день. Кроме того, в ближайшие годы компания планирует заработать во всех городах страны с населением больше 50 тыс. человек, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Ранее кубанская агропромышленная компания инвестировала в сервис 500 млн рублей. Первый транш в размере 130 млн рублей уже поступил в марте. Условия сделки стороны не раскрывают. 

Бизнес-сообщество Доставка и курьеры Еда

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