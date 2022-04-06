Основанный в Краснодаре сервис доставки Broniboy вышел на международный рынок

Напомним, сервис доставки Broniboy появился в Краснодаре в 2017 году. Изначально он был задуман, как приложение для предзаказа еды в ресторанах, но позже стал курьерским сервисом и начал доставлять продукты и лекарства.

Теперь Broniboy вышел на рынок Узбекистана. Тестовый запуск уже прошел в Ташкенте, сейчас там работает служба обучения курьеров. До конца года доставку планируют запустить в Самарканде и Бухаре.

По всему Узбекистану хотят подключить 500 партнеров, которые будут выполнять около четырех тысяч заказов в день. Кроме того, в ближайшие годы компания планирует заработать во всех городах страны с населением больше 50 тыс. человек, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Ранее кубанская агропромышленная компания инвестировала в сервис 500 млн рублей. Первый транш в размере 130 млн рублей уже поступил в марте. Условия сделки стороны не раскрывают.