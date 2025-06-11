В Краснодаре может закрыться гандбольная «Кубань». Какие проблемы у клуба и в каком состоянии женский гандбол в России?
Женский гандбольный клуб «Кубань» может не выступить в следующем сезоне из-за финансовых трудностей
9 июня глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что женский краснодарский гандбольный клуб «Кубань» «находится на грани выживания» и может не выступить в следующем сезоне.
«Проблема та же. Краснодарский край не выполняет своих финансовых обязательств по финансированию «Кубани», — сказал Шишкарев.
Спортивный журналист и фотограф гандбольного клуба «Кубань» Евгений Резник рассказал Юга.ру, что для него эта новость стала неожиданностью, так как точных предпосылок к закрытию клуба не было.
По его словам, гандбольный клуб «Кубань» с 2016 года финансирует президент Федерации гандбола России и бизнесмен Сергей Шишкарев. Краевая администрация сначала в этом не участвовала, но позже ежегодно выделяла «какую-то не очень большую долю».
«После того, как Шишкарев недавно разочаровался в «Черноморце» и перестал его финансировать, возможно, это каким-то образом повлияло на то, что он принял решение не финансировать и гандбольный клуб «Кубань». Достоверно мы об этом не знаем, потому что прямо он об этом не заявляет. Но, вероятно, он решил сократить или вообще отказаться от финансирования», — рассказал Резник.
По словам Евгения Резника, в последние годы результаты кубанских гандболисток не очень впечатляющие. Максимум, которого удалось добиться за десять лет, — третье место, бронзовые награды. По итогам прошедшего сезона гандбольный клуб «Кубань» занял 6 место.
«Но команда остается на плаву. Это важный бренд, как известно, на Кубани. Команда с большими традициями, которая существует уже больше полувека. Поэтому хорошая форма, свою нишу клуб занимает. Нельзя сказать, что это явный аутсайдер российского чемпионата», — отметил Резник.
Евгений Резник также рассказал, в каком состоянии сейчас женский гандбол в России:
«Сейчас весь гандбол и весь спорт в России в изоляционном состоянии. До закрытия международных соревнований женский гандбол оставался одним из сильнейших в мире. Сборная России ежегодно выступала, доходила до финальных стадий чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр, часто их выигрывала. Можно сказать, что наряду с Норвегией Россия была гегемоном в мире. Клубы российские тоже постоянно играли в сильнейшем европейском клубном турнире Лиги Чемпионов, доходили до решающих стадий».
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Он добавил, что из-за проблем с финансированием и женские, и мужские региональные клубы закрываются практически ежегодно. Например, гандбольный клуб «Воронеж» был обанкрочен прямо в середине прошедшего сезона, а в 2022 году по той же причине не стало команды из Таганрога «Донские Казаки».
Женская гандбольная команда «Ставрополье» перед заключительным сезоном могла играть в высшей лиге, но не было минимального бюджета для выступления команды.
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