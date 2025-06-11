В Краснодаре может закрыться гандбольная «Кубань». Какие проблемы у клуба и в каком состоянии женский гандбол в России?

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия, В мире

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  • Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника
    Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника

Женский гандбольный клуб «Кубань» может не выступить в следующем сезоне из-за финансовых трудностей

9 июня глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что женский краснодарский гандбольный клуб «Кубань» «находится на грани выживания» и может не выступить в следующем сезоне.

«Проблема та же. Краснодарский край не выполняет своих финансовых обязательств по финансированию «Кубани», — сказал Шишкарев. 

Спортивный журналист и фотограф гандбольного клуба «Кубань» Евгений Резник рассказал Юга.ру, что для него эта новость стала неожиданностью, так как точных предпосылок к закрытию клуба не было.

По его словам, гандбольный клуб «Кубань» с 2016 года финансирует президент Федерации гандбола России и бизнесмен Сергей Шишкарев. Краевая администрация сначала в этом не участвовала, но позже ежегодно выделяла «какую-то не очень большую долю».

«После того, как Шишкарев недавно разочаровался в «Черноморце» и перестал его финансировать, возможно, это каким-то образом повлияло на то, что он принял решение не финансировать и гандбольный клуб «Кубань». Достоверно мы об этом не знаем, потому что прямо он об этом не заявляет. Но, вероятно, он решил сократить или вообще отказаться от финансирования», — рассказал Резник.

  • Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев (справа) и основатель ГК «Кубань» Александр Тарасиков (слева) © Фото Евгения Резника
    Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев (справа) и основатель ГК «Кубань» Александр Тарасиков (слева) © Фото Евгения Резника

По словам Евгения Резника, в последние годы результаты кубанских гандболисток не очень впечатляющие. Максимум, которого удалось добиться за десять лет, — третье место, бронзовые награды. По итогам прошедшего сезона гандбольный клуб «Кубань» занял 6 место. 

«Но команда остается на плаву. Это важный бренд, как известно, на Кубани. Команда с большими традициями, которая существует уже больше полувека. Поэтому хорошая форма, свою нишу клуб занимает. Нельзя сказать, что это явный аутсайдер российского чемпионата», — отметил Резник.

  • Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника
    Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника
  • Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника
    Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника
  • Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника
    Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника
  • Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника
    Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника
  • Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника
    Гандбольный клуб «Кубань» © Фото Евгения Резника

Евгений Резник также рассказал, в каком состоянии сейчас женский гандбол в России:

«Сейчас весь гандбол и весь спорт в России в изоляционном состоянии. До закрытия международных соревнований женский гандбол оставался одним из сильнейших в мире. Сборная России ежегодно выступала, доходила до финальных стадий чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр, часто их выигрывала. Можно сказать, что наряду с Норвегией Россия была гегемоном в мире. Клубы российские тоже постоянно играли в сильнейшем европейском клубном турнире Лиги Чемпионов, доходили до решающих стадий».

В Новороссийске модернизируют стадион «Центральный»:

Он добавил, что из-за проблем с финансированием и женские, и мужские региональные клубы закрываются практически ежегодно. Например, гандбольный клуб «Воронеж» был обанкрочен прямо в середине прошедшего сезона, а в 2022 году по той же причине не стало команды из Таганрога «Донские Казаки».

Женская гандбольная команда «Ставрополье» перед заключительным сезоном могла играть в высшей лиге, но не было минимального бюджета для выступления команды.

Как писали Юга.ру, «Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ. Его доход превысил 13 млрд рублей до налогообложения.

Гандбол ГК «Кубань» Деньги Краснодар Сборная России Спорт

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