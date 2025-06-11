В Краснодаре может закрыться гандбольная «Кубань». Какие проблемы у клуба и в каком состоянии женский гандбол в России?

9 июня глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что женский краснодарский гандбольный клуб «Кубань» «находится на грани выживания» и может не выступить в следующем сезоне.

«Проблема та же. Краснодарский край не выполняет своих финансовых обязательств по финансированию «Кубани», — сказал Шишкарев.

Спортивный журналист и фотограф гандбольного клуба «Кубань» Евгений Резник рассказал Юга.ру, что для него эта новость стала неожиданностью, так как точных предпосылок к закрытию клуба не было.

По его словам, гандбольный клуб «Кубань» с 2016 года финансирует президент Федерации гандбола России и бизнесмен Сергей Шишкарев. Краевая администрация сначала в этом не участвовала, но позже ежегодно выделяла «какую-то не очень большую долю».

«После того, как Шишкарев недавно разочаровался в «Черноморце» и перестал его финансировать, возможно, это каким-то образом повлияло на то, что он принял решение не финансировать и гандбольный клуб «Кубань». Достоверно мы об этом не знаем, потому что прямо он об этом не заявляет. Но, вероятно, он решил сократить или вообще отказаться от финансирования», — рассказал Резник.