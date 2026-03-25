70% опрошенных врачей против использования мессенджера Max в медицине — Forbes

Из 699 опрошенных врачей 70% против использования Max в медицине. При этом начальство 53% докторов требует установить мессенджер

25 марта издание Forbes со ссылкой на данные исследования сервиса «Врачи РФ» сообщило, что 70% докторов высказались против внедрения мессенджера Max в систему здравоохранения.

В опросе приняли участие 699 врачей. Forbes не уточнило, работают респонденты в государственных больницах или частных клиниках.

Также известно, что начальство 53% опрошенных требует в обязательном порядке установить мессенджер, а у 27% использование Max рекомендуется на добровольной основе. 20% заявили, что работодатель не требует внедрения госприложения.

22% респондентов отметили, что Max может быть «потенциально полезным», однако на данный момент требует доработки. Только 1% заявил, что мессенджер облегчает работу.

Также 39% опрошенных подтвердили наличие у руководства планов по внедрению функции закрытия больничного через Max. Напомним, Минздрав ввел данную возможность в декабре 2025 года.