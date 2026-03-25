70% опрошенных врачей против использования мессенджера Max в медицине — Forbes
Из 699 опрошенных врачей 70% против использования Max в медицине. При этом начальство 53% докторов требует установить мессенджер
25 марта издание Forbes со ссылкой на данные исследования сервиса «Врачи РФ» сообщило, что 70% докторов высказались против внедрения мессенджера Max в систему здравоохранения.
В опросе приняли участие 699 врачей. Forbes не уточнило, работают респонденты в государственных больницах или частных клиниках.
Также известно, что начальство 53% опрошенных требует в обязательном порядке установить мессенджер, а у 27% использование Max рекомендуется на добровольной основе. 20% заявили, что работодатель не требует внедрения госприложения.
22% респондентов отметили, что Max может быть «потенциально полезным», однако на данный момент требует доработки. Только 1% заявил, что мессенджер облегчает работу.
Также 39% опрошенных подтвердили наличие у руководства планов по внедрению функции закрытия больничного через Max. Напомним, Минздрав ввел данную возможность в декабре 2025 года.
Читайте также:
Представитель сервиса «Врачи РФ» отметил, что больше всего врачи опасаются риска юридической ответственности при оказании медуслуг через Max, поэтому не используют его.
Медицинский юрист Иван Печерей заявил, что многие учреждения восприняли возможность использования Max не как один из способов, а как «не терпящее промедления» руководство к действию.
Также он напомнил о существовании Федерального закона № 584-ФЗ, вступившего в силу в марте 2023 года, который запрещает организациям из числа госструктур и банков передавать личные данные граждан через WhatsApp*, Telegram и другие зарубежные сервисы.
Однако гендиректор юридической фирмы P&I Legal Станислав Яворский считает, что использование Max сможет развить телемедицину, позволить пациентам сэкономить время и предоставить более удобный доступ к услугам.
Как писали Юга.ру, 4 марта стало известно, что мессенджер Max следит за пользователями VPN-сервисов и попытками обхода блокировок.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.