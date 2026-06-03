Власти Анапы попросили жителей и туристов не посещать часть пляжей

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Анапы https://t.me/anapaofficial/37541
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Анапы https://t.me/anapaofficial/37541

Жителей и гостей Анапы попросили не находиться на пляжах, где отсыпают новый песок

3 июня пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что местных жителей и отдыхающих призвали отказаться от прогулок по песчаным пляжам, где сейчас идет отсыпка и выравнивание береговой линии. В администрации заявили, что нахождение людей в зоне работы тяжелой спецтехники небезопасно и мешает завершить благоустройство.

Сейчас специалисты восстанавливают участок от пляжа в районе «Нефтяника Кубани» до Джеметинского проезда. Движение в этой зоне ограничено.

Купальный сезон в Анапе официально открыт:

В мэрии Анапы попросили туристов с пониманием отнестись к неудобствам и выбирать для отдыха только разрешенные зоны.

Напомним, что в феврале 2026 года территории, пострадавшие после ЧС в Керченском проливе, начали восстанавливать с помощью нового песка. Однако экологи и волонтеры считают, что отсыпка берега создает иллюзию чистоты, скрывая остатки старого мазута. В качестве песка сомневаются и жители Анапы. Горожане заявляли, что он не похож на природный ни по цвету, ни по структуре.

Также в конце мая эксперты отметили, что при контакте с водой новый песок превращается в вязкую смесь, похожую на глину, в которой надолго остаются следы от ног.

Как писали Юга.ру, в Анапе начало курортного сезона совпало с массовыми отключениями света и воды.

Анапа Курорты и туризм Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море

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