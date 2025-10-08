Азовское море в 2025 году стало рекордно соленым. Как это скажется на экологии?
Ученые зафиксировали рекордные показатели солености воды в Азовском море (16%) и Таганрогском заливе (12%)
7 октября ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщили, что в 2025 году в Таганрогском заливе в Ростовской области зафиксирован рекорд солености воды — 12%. В Азовском море показатель выше — 16%.
Причиной роста солености воды специалисты назвали уменьшение стока рек Дона и Кубани в Азовское море. С января по август 2025 года показатель был на 10,2 кубических км ниже средней нормы за последние 72 года.
По данным ученых, рост солености Азовского моря будет влиять на дальнейшую перестройку его экосистемы. В водах усилится преобладание морских животных и увеличится численность желетелого планктона — медуз, гребневиков, сифонофоров, сальпов и других организмов.
Специалисты отметили, что ситуация соответствует прогнозу изменений климата, солености и биологической продуктивности Азовского моря до 2040 года, разработанным в 2022-2023 годах учеными ВНИРО.
