Азовское море в 2025 году стало рекордно соленым. Как это скажется на экологии?

7 октября ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщили, что в 2025 году в Таганрогском заливе в Ростовской области зафиксирован рекорд солености воды — 12%. В Азовском море показатель выше — 16%.

Причиной роста солености воды специалисты назвали уменьшение стока рек Дона и Кубани в Азовское море. С января по август 2025 года показатель был на 10,2 кубических км ниже средней нормы за последние 72 года.