Азовское море в 2025 году стало рекордно соленым. Как это скажется на экологии?

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • Азовское море. Панорама Яндекс Карты © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/
    Азовское море. Панорама Яндекс Карты © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/

Ученые зафиксировали рекордные показатели солености воды в Азовском море (16%) и Таганрогском заливе (12%)

7 октября ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщили, что в 2025 году в Таганрогском заливе в Ростовской области зафиксирован рекорд солености воды — 12%. В Азовском море показатель выше — 16%. 

Причиной роста солености воды специалисты назвали уменьшение стока рек Дона и Кубани в Азовское море. С января по август 2025 года показатель был на 10,2 кубических км ниже средней нормы за последние 72 года. 

Ученые придумали новый способ борьбы с медузами в Азовском море:

По данным ученых, рост солености Азовского моря будет влиять на дальнейшую перестройку его экосистемы. В водах усилится преобладание морских животных и увеличится численность желетелого планктона — медуз, гребневиков, сифонофоров, сальпов и других организмов.

Специалисты отметили, что ситуация соответствует прогнозу изменений климата, солености и биологической продуктивности Азовского моря до 2040 года, разработанным в 2022-2023 годах учеными ВНИРО. 

Как писали Юга.ру, в сентябре в Ростовской области начали выращивать гигантских пресноводных креветок.

Азовское море Наука Открытия ученых Ростовская область Экология

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Льва Толстого и фильме «Простая смерть...»
Отели Marton краснодарского владельца Марченко использовали для организации проституции. Судью Момотова обвинили в «крышевании» этого бизнеса
Жители Анапы жалуются на неработающие терминалы на платных парковках и штрафы за неоплату
В Краснодарском крае отговорили от абортов почти половину обратившихся в больницу женщин
На Сочи надвигается циклон «Барбара», объявлено штормовое предупреждение. На курорте и во всем крае похолодает
В Краснодарском крае многоквартирный дом фиктивно снесли и построили заново. В дело вмешалась прокуратура

Лента новостей

Реклама на сайте