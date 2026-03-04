В Краснодаре утром 4 марта завоют сирены. В городе проверят системы оповещения
В Краснодаре пройдет проверка систем оповещения населения
Пресс-служба мэрии Краснодара предупредила жителей, что 4 марта в городе проверят системы оповещения. С 10:40 власти запустят сирены.
Этот звук является предупредительным сигналом гражданской обороны «Внимание всем!».
«Опасно находиться и без атаки»:
В это же время можно будет прослушать специальное объявление на любом из десяти каналов: Первый канал, «Россия-1», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ. Также оно прозвучит в эфире «Радио России».
В мэрии отметили, что данная проверка — плановая.
Как писали Юга.ру, Чечня, Ингушетия и Дагестан названы самыми безопасными регионами России.
Вчера, 15:39 РекламаДобро, эмоции, путешествия мечты
Что еще разыгрывает «Пятёрочка» в своей новой акции «Йокими»