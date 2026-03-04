В Краснодаре утром 4 марта завоют сирены. В городе проверят системы оповещения

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре пройдет проверка систем оповещения населения

Пресс-служба мэрии Краснодара предупредила жителей, что 4 марта в городе проверят системы оповещения. С 10:40 власти запустят сирены.

Этот звук является предупредительным сигналом гражданской обороны «Внимание всем!».

«Опасно находиться и без атаки»:

В это же время можно будет прослушать специальное объявление на любом из десяти каналов: Первый канал, «Россия-1», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ. Также оно прозвучит в эфире «Радио России». 

В мэрии отметили, что данная проверка — плановая.

Как писали Юга.ру, Чечня, Ингушетия и Дагестан названы самыми безопасными регионами России.

Безопасность Город Краснодар общество

Новости

В преддверии 8 Марта в Краснодаре откроются цветочные ярмарки. Публикуем адреса
В Краснодаре начали действовать новые ограничения для уличных музыкантов. Где теперь можно петь?
В краснодарском музее запускают цикл лекций о мировом искусстве. Первая встреча посвящена эпохе Возрождения
Пострадавшие после атаки БПЛА жители Новороссийска получат от 15 тыс. до 1,5 млн рублей
«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» организуют вывозные рейсы туристов из ОАЭ в Сочи и Краснодар
В Краснодаре утром 4 марта завоют сирены. В городе проверят системы оповещения

Лента новостей

Реклама на сайте