Ищут еду, отпугивая туристов. В нацпарке Сочи случаи выходов медведей к людям участились в два раза
В сочинском нацпарке за неполный 2026 год зафиксировали 150 случаев выходов медведей к людям. Это в два раза больше, чем в 2025 году
28 мая агентство ТАСС сообщило, что по сравнению с 2025 годом в сочинском нацпарке бурые медведи стали в два раза чаще появляться возле туристических зон и населенных пунктов. Об этом рассказал старший научный сотрудник нацпарка Реваз Пруидзе.
С января по конец мая 2026 года официально зафиксировали 150 появлений медведей вблизи людей. При этом могут быть и другие случаи, которые не попали в статистику.
По словам эксперта, хищники стали чаще выходить к людям, потому что привыкли искать пищу возле поселений и туристической инфраструктуры.
Например, 14 мая в телеграм-канале «Сочи Онлайн» опубликовали видео, снятое в Красной Поляне. Автор ролика катался на скейтборде, и во время прогулки на дорогу выскочил большой медведь.
13 мая в телеграм-канале «ЧП Сочи» опубликовали видео, снятое на курорте «Роза Хутор». Там медведь гулял по дорогам и тротуарам, пугая туристов. Спустя время животное самостоятельно ушло обратно в лес.
Читайте также:
Реваз Пруидзе рассказал, что для уменьшения подобных случаев руководство «Розы Хутор» и нацпарка приняло решение высадить фруктовый сад для питания животных вдали от туристической зоны.
Однако на создание сада потребуется время — это может занять до двух лет, а результат можно будет оценить только через 10 лет.
«Поэтому в первую очередь важно устранить возможность питания синантропных медведей остатками пищи туристов и местных жителей. В частности, необходимо заменить все контейнеры для пищевых отходов на территории нацпарка на герметичные с устойчивыми замками. Это не позволит хищникам чувствовать запах еды и свободно открывать контейнеры», — подытожил Пруидзе.
В начале мая поисковик-спасатель Яна Вильчинская рассказала ТАСС, как вести себя при встрече с медведем.
Не стоит притворяться мертвым, забираться на дерево или использовать перцовый баллончик — это может только усугубить ситуацию. Также не следует убегать от животного — хищник может догнать человека.
Чаще всего медведь уходит сам, если замечает человека. Также животное можно обойти, не поворачиваясь к нему спиной, а отпугнуть — любыми горящими предметами.
Об участившихся встречах человека с медведем Юга.ру писали осенью 2025 года. Тогда животные ходили возле сочинских зданий полиции, мусорных площадок и просто по улицам.
Эколог Вениамин Голубитченко назвал причиной такого поведения хищников вмешательство людей в их зону обитания, а также большое количество свалок и мусорок. Эколог Евгений Витишко подчеркнул, что проблема в сокращении и фрагментации среды обитания и кормовой базы млекопитающих, незаконных вырубки лесов, стройках и развитии курортной инфраструктуры.
Позднее эколог Роман Пукалов предложил отпугивать животных и вывозить их в естественную среду.
Как писали Юга.ру, 1 мая в Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение. Туристы возмущены.