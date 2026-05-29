Ищут еду, отпугивая туристов. В нацпарке Сочи случаи выходов медведей к людям участились в два раза

В сочинском нацпарке за неполный 2026 год зафиксировали 150 случаев выходов медведей к людям. Это в два раза больше, чем в 2025 году

28 мая агентство ТАСС сообщило, что по сравнению с 2025 годом в сочинском нацпарке бурые медведи стали в два раза чаще появляться возле туристических зон и населенных пунктов. Об этом рассказал старший научный сотрудник нацпарка Реваз Пруидзе.

С января по конец мая 2026 года официально зафиксировали 150 появлений медведей вблизи людей. При этом могут быть и другие случаи, которые не попали в статистику.

По словам эксперта, хищники стали чаще выходить к людям, потому что привыкли искать пищу возле поселений и туристической инфраструктуры.

Например, 14 мая в телеграм-канале «Сочи Онлайн» опубликовали видео, снятое в Красной Поляне. Автор ролика катался на скейтборде, и во время прогулки на дорогу выскочил большой медведь.

13 мая в телеграм-канале «ЧП Сочи» опубликовали видео, снятое на курорте «Роза Хутор». Там медведь гулял по дорогам и тротуарам, пугая туристов. Спустя время животное самостоятельно ушло обратно в лес.