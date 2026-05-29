Ищут еду, отпугивая туристов. В нацпарке Сочи случаи выходов медведей к людям участились в два раза

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншоты из видео телеграм-каналов «ЧП Сочи» и «Сочи Онлайн»
    © Скриншоты из видео телеграм-каналов «ЧП Сочи» и «Сочи Онлайн»

В сочинском нацпарке за неполный 2026 год зафиксировали 150 случаев выходов медведей к людям. Это в два раза больше, чем в 2025 году

28 мая агентство ТАСС сообщило, что по сравнению с 2025 годом в сочинском нацпарке бурые медведи стали в два раза чаще появляться возле туристических зон и населенных пунктов. Об этом рассказал старший научный сотрудник нацпарка Реваз Пруидзе.

С января по конец мая 2026 года официально зафиксировали 150 появлений медведей вблизи людей. При этом могут быть и другие случаи, которые не попали в статистику.

По словам эксперта, хищники стали чаще выходить к людям, потому что привыкли искать пищу возле поселений и туристической инфраструктуры.

Например, 14 мая в телеграм-канале «Сочи Онлайн» опубликовали видео, снятое в Красной Поляне. Автор ролика катался на скейтборде, и во время прогулки на дорогу выскочил большой медведь.

13 мая в телеграм-канале «ЧП Сочи» опубликовали видео, снятое на курорте «Роза Хутор». Там медведь гулял по дорогам и тротуарам, пугая туристов. Спустя время животное самостоятельно ушло обратно в лес.

Читайте также:

Реваз Пруидзе рассказал, что для уменьшения подобных случаев руководство «Розы Хутор» и нацпарка приняло решение высадить фруктовый сад для питания животных вдали от туристической зоны.

Однако на создание сада потребуется время — это может занять до двух лет, а результат можно будет оценить только через 10 лет.

«Поэтому в первую очередь важно устранить возможность питания синантропных медведей остатками пищи туристов и местных жителей. В частности, необходимо заменить все контейнеры для пищевых отходов на территории нацпарка на герметичные с устойчивыми замками. Это не позволит хищникам чувствовать запах еды и свободно открывать контейнеры», — подытожил Пруидзе.

В начале мая поисковик-спасатель Яна Вильчинская рассказала ТАСС, как вести себя при встрече с медведем.

Не стоит притворяться мертвым, забираться на дерево или использовать перцовый баллончик — это может только усугубить ситуацию. Также не следует убегать от животного — хищник может догнать человека.

Чаще всего медведь уходит сам, если замечает человека. Также животное можно обойти, не поворачиваясь к нему спиной, а отпугнуть — любыми горящими предметами.

Об участившихся встречах человека с медведем Юга.ру писали осенью 2025 года. Тогда животные ходили возле сочинских зданий полиции, мусорных площадок и просто по улицам. 

Эколог Вениамин Голубитченко назвал причиной такого поведения хищников вмешательство людей в их зону обитания, а также большое количество свалок и мусорок. Эколог Евгений Витишко подчеркнул, что проблема в сокращении и фрагментации среды обитания и кормовой базы млекопитающих, незаконных вырубки лесов, стройках и развитии курортной инфраструктуры.

Позднее эколог Роман Пукалов предложил отпугивать животных и вывозить их в естественную среду.

Как писали Юга.ру, 1 мая в Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение. Туристы возмущены.

Животные Красная Поляна Курорты и туризм Роза Хутор Сочи Экология

Новости

30 мая в Краснодаре откроются четыре ярмарки выходного дня. Они будут работать по летнему режиму
В Анапе 15 пляжей получили разрешительные документы, еще 29 проходят экспертизу
Банк с доставкой на дом. В 2026 году спрос на детские карты Сбера в Краснодарском крае вырос вдвое
История об одном научном эксперименте. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Цветы для Элджернона»
Системное мышление, жизнестойкость и клиентоцентричность: Сбер представил карьерные возможности и ИИ-технологии на форуме «Юг молодой»
Ищут еду, отпугивая туристов. В нацпарке Сочи случаи выходов медведей к людям участились в два раза

Лента новостей

Весь мир в одном парке
Сегодня, 12:12 Реклама
Весь мир в одном парке
В Краснодаре ГК ИНСИТИ построит Парк Русского географического общества
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
27 мая, 14:00
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Большое интервью с Игорем Сирица — автором популярных книг об истории Екатеринодара
«Безопаснее ничего не станет»
26 мая, 12:15
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани

Реклама на сайте