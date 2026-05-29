История об одном научном эксперименте. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Цветы для Элджернона»

Краснодарский край

  © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com
В Краснодаре покажут постановку по мотивам романа Дэниела Киза (18+)

Творческий проект Renaissance анонсировал на 31 мая премьеру спектакля «Цветы для Элджернона». В основе постановки лежит одноименный роман американского писателя Дэниела Киза.

Это история о 32-летнем Чарли Гордоне, умственно отсталом мужчине, работающем уборщиком в пекарне и мечтающем стать умнее и избавиться от насмешек окружающих. Он узнает, что ученые Штраусс и Немюр проводят эксперимент над мышью по имени Элджернон, делая ее умнее. 

После успешной операции на грызуне, Чарли становится следующим участником многообещающего проекта. Операция делает его гением, но счастливее он от этого не становится. Черезе некоторое время Чарли замечает, что интеллект мыши начинает угасать столь же быстро, как и нарастал.

Спектакль состоится 31 мая в 20:00. Стоимость билетов и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 4 по 7 июня пройдут гастроли Самарского театра драмы. Зрителям покажут три разножанровых спектакля.

