Наград больше, чем героев. Общественная палата России заявила о проблеме «ряженых» ветеранов СВО
Фонды и НКО бесконтрольно выпускают медали, похожие на государственные, а самозванцы читают лекции в школах и давят на суды
Вечером 27 мая «Коммерсант» рассказал о прошедшем в этот день заседании в Общественной палате РФ. Одной из тем мероприятия стала ситуация с наградами за участие в СВО. Члены Общественной палаты заявили, что фонды, НКО и даже частные лица выпускают огромное количество орденов и медалей, похожих на государственные, а на маркетплейсах можно купить копии реальных наград.
Открывая дискуссию, член ОП РФ Екатерина Колотовкина отметила, что неправомерное ношение наград «стало уже неконтролируемым». Она рассказала, как встретила трех мужчин в камуфляже с орденами и медалями, включая знаки, внешне неотличимые от звезд Героя России; на деле они возили гуманитарные грузы, а награды получили от общественных организаций. После публикации их фотографий, по ее словам, она получила угрозы.
Журналистка Анастасия Кашеварова отметила, что некоторые военные носят награды без злого умысла, но есть и липовые ветераны, которые с помощью медалей втираются в доверие и выманивают деньги — якобы на гуманитарную помощь. Герой России Рустем Клупов заявил, что самые «злостные» из них выступают в школах и вузах. Ветеран ЧВК «Вагнер» Константин Вознюк добавил, что к ним обращаются из ФСБ и уголовного розыска с просьбой проверить, действительно ли человек служил, поскольку многие наградные приказы Минобороны закрыты — и силовики, а затем и суды вынуждены проявлять снисхождение к самозванцам.
Юрист и член ОП РФ Александр Терновцов напомнил, что общественным организациям запрещено создавать знаки со сходными с госнаградами названиями или внешним видом, однако ношение имитаций грозит штрафом лишь в 1–1,5 тыс. рублей. Он предложил поднять штрафы до 30–50 тыс. рублей, зарезервировать слова «орден» и «медаль» только за госструктурами и создать реестр наград общественных организаций, который вел бы Минюст. По итогам заседания участники решили сформировать при Общественной палате отдельную рабочую группу по проблеме наград, а в качестве первого шага обсудить ситуацию с маркетплейсами. После окончания СВО проблема, как признали в палате, только усугубится.
