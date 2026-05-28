Вечером 27 мая «Коммерсант» рассказал о прошедшем в этот день заседании в Общественной палате РФ. Одной из тем мероприятия стала ситуация с наградами за участие в СВО. Члены Общественной палаты заявили, что фонды, НКО и даже частные лица выпускают огромное количество орденов и медалей, похожих на государственные, а на маркетплейсах можно купить копии реальных наград.

Открывая дискуссию, член ОП РФ Екатерина Колотовкина отметила, что неправомерное ношение наград «стало уже неконтролируемым». Она рассказала, как встретила трех мужчин в камуфляже с орденами и медалями, включая знаки, внешне неотличимые от звезд Героя России; на деле они возили гуманитарные грузы, а награды получили от общественных организаций. После публикации их фотографий, по ее словам, она получила угрозы.

Журналистка Анастасия Кашеварова отметила, что некоторые военные носят награды без злого умысла, но есть и липовые ветераны, которые с помощью медалей втираются в доверие и выманивают деньги — якобы на гуманитарную помощь. Герой России Рустем Клупов заявил, что самые «злостные» из них выступают в школах и вузах. Ветеран ЧВК «Вагнер» Константин Вознюк добавил, что к ним обращаются из ФСБ и уголовного розыска с просьбой проверить, действительно ли человек служил, поскольку многие наградные приказы Минобороны закрыты — и силовики, а затем и суды вынуждены проявлять снисхождение к самозванцам.