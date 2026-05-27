В Краснодаре при реконструкции дома Пятковой обнаружили нарушения. Власти собираются расторгнуть контракт с исполнителем

  • Особняк Пятковой на ул. Орджоникидзе, 50 в Краснодаре, 18 апреля 2026 года © Фото Дмитрия Кравченко
Стало известно, что происходит с реставрацией дома Пятковой в центре Краснодара

Предыстория. 20 апреля в редакцию Юга.ру обратился археолог Дмитрий Кравченко с просьбой обратить внимание на приостановку реставрации дома Клавдии Пятковой в Краснодаре. Он предположил, что подрядчик бросил объект.

В городской мэрии Юга.ру сообщили, что работы действительно временно приостановлены, но должны возобновиться. В пресс-службе заявили, что по объекту ведется корректировка проектных решений.

27 мая портал 93.ру сообщил, что в управлении госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края изданию заявили, что работы по реставрации дома Клавдии Пятковой приостановлены из-за выявленных нарушений.

Какие именно проблемы выявили эксперты — не уточняется. Однако власти решают вопрос о привлечении исполнителя — ООО «Дизайн» — к административной ответственности.

Кроме того, в мэрии Краснодара собираются оштрафовать подрядчика и расторгнуть с ним контракт, а также обратиться в ФАС, чтобы компанию внесли в реестр недобросовестных.

Напомним, на реставрацию дома Пятковой было выделено около 61 млн рублей. В марте 2025 года городские власти объявили о планах привести в порядок три купеческих особняка — Пятковой, Фришкулиди и Лихацкого. Общая сумма, предусмотренная на восстановление этих исторических зданий, составила 236 млн рублей.

При этом работы по реставрации домов Пятковой и Фришкулиди планировали начать еще в 2021-м. Проект разрабатывало ООО «ФСК Столица». Однако в апреле 2025 года эту компанию признали банкротом, что, вероятно, повлияло на сроки и ход реализации проекта.

Дом Клавдии Пятковой — памятник архитектуры конца XIX — начала XX века на улице Орджоникидзе, 50. Построен в стиле эклектики с элементами барокко и классицизма.

