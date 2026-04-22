На ситуацию обратил внимание археолог Дмитрий Кравченко. В мэрии заверили, что работы возобновятся в ближайшее время

20 апреля в редакцию Юга.ру обратился краснодарский археолог Дмитрий Кравченко с просьбой обратить внимание на приостановку реставрации дома Клавдии Пятковой — памятника архитектуры конца XIX — начала XX века на улице Орджоникидзе, 50. С объекта сняли все ограждения. Кравченко предположил, что подрядчик бросил объект.

«На тернистом пути реставрации объектов культурного наследия ситуации бывают всякие, бывает, что и подрядчик работ бежит в ночи, бросив все и вся, как, видимо, и получилось здесь, — рассказал Кравченко. — Но ответственность за сохранение культурного наследия города лежит на нас всех, и оставлять здания в таком виде, тем более в самом центре города, тем более здания, имеющие отношение к знаковому для Краснодара имени Федора Акимовича Коваленко, — это форменная катастрофа и показатель бессилия власти».

Юга.ру направили запрос в пресс-службу мэрии Краснодара. Там сообщили, что работы действительно приостановлены: «Сейчас в рамках авторского надзора ведется корректировка проектных решений, что позволит возобновить работы. В ближайшее время поставят снова ограждение и будут возобновлять работы».