«Сняли все ограждения». В Краснодаре приостановлена реставрация дома Пятковой — здания, где начиналась история музея Коваленко
На ситуацию обратил внимание археолог Дмитрий Кравченко. В мэрии заверили, что работы возобновятся в ближайшее время
20 апреля в редакцию Юга.ру обратился краснодарский археолог Дмитрий Кравченко с просьбой обратить внимание на приостановку реставрации дома Клавдии Пятковой — памятника архитектуры конца XIX — начала XX века на улице Орджоникидзе, 50. С объекта сняли все ограждения. Кравченко предположил, что подрядчик бросил объект.
«На тернистом пути реставрации объектов культурного наследия ситуации бывают всякие, бывает, что и подрядчик работ бежит в ночи, бросив все и вся, как, видимо, и получилось здесь, — рассказал Кравченко. — Но ответственность за сохранение культурного наследия города лежит на нас всех, и оставлять здания в таком виде, тем более в самом центре города, тем более здания, имеющие отношение к знаковому для Краснодара имени Федора Акимовича Коваленко, — это форменная катастрофа и показатель бессилия власти».
Юга.ру направили запрос в пресс-службу мэрии Краснодара. Там сообщили, что работы действительно приостановлены: «Сейчас в рамках авторского надзора ведется корректировка проектных решений, что позволит возобновить работы. В ближайшее время поставят снова ограждение и будут возобновлять работы».
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»:
Дом Пятковой — объект культурного наследия регионального значения, построенный в стиле эклектики с элементами барокко и классицизма. Здание тесно связано с именем Федора Коваленко — мецената и создателя первой художественной коллекции Екатеринодара, подаренной им городу в 1904 году. Еще 15-летним подростком Коваленко работал в лавке купца Пяткова и снимал комнату в доме его жены Клавдии Петровны. Именно здесь, по данным краеведов, он хранил свою растущую коллекцию картин, а с 1905 года устраивал регулярные выставки — каждую весну и осень. На фасаде здания установлена мемориальная доска, посвященная Федору Коваленко. Сегодня его имя носит Краснодарский краевой художественный музей.
Напомним, что на реставрацию дома Пятковой выделили около 61 млн рублей. В марте 2025 года городские власти объявили о планах отреставрировать три купеческих дома — Пятковой, Фришкулиди и Лихацкого — за общую сумму 236 млн рублей. При этом восстановление домов Пятковой и Фришкулиди планировали еще в 2021 году. Проект реставрации в свое время разрабатывало ООО «ФСК Столица», которое в апреле 2025 года было признано банкротом.
Как писали Юга.ру, ростовские общественники запустили онлайн-галерею советских мозаик, которые могут исчезнуть при реставрации.