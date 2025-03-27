В Краснодаре за 236 млн рублей отреставрируют купеческие дома Пятковой, Фришкулиди и Лихацкого. Здания хотели ремонтировать еще 5 лет назад
В Краснодаре будут реставрировать три здания образца архитектуры конца XIX – начала XX веков
26 марта «КП Кубань» сообщила, что в Краснодаре отреставрируют купеческие дома Пятковой, Фришкулиди и Лихацкого. На работы выделили 236 млн рублей.
Проектная документация уже прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. В ближайшее время администрация города начнет искать подрядчиков.
Модерновая лепнина и изразцовая печь:
На реставрацию дома Клавдии Пятковой по улице Орджоникидзе, 50 выделили 60 млн рублей. Здание построено в архитектурном стиле эклектики с элементами барокко и классицизма. В доме с 1881 по 1918 годы жил Федор Коваленко, подаривший Екатеринодару в 1903 году свою художественную коллекцию. В 1922-м здание перешло в государственную собственность.
Реставрация дома Христофора Фришкулиди по улице Орджоникидзе, 48 обойдется в 62 млн рублей. Особую историческую ценность здания представляют сохранившиеся лепной декор, козырек над входом, аутентичные голландские печи, украшенные лепниной потолки и филенчатые деревянные двери с фрамугами.
Напомним, восстановление домов Пятковой и Фришкулиди власти Краснодара планировали еще в 2021 году.
Дом купца Марка Лихацкого находится по улице Красной, 118а. Это двухэтажный особняк с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. метров, построенный в 1890-1910 годах. Реставрацию дома Лихацкого планируют с 2020 года. В очередной раз о ремонте здания заговорили в ноябре 2024-го. На эти цели собирались выделить 114 млн рублей. По последней информации, на реализацию проекта направят по 57 млн рублей в 2025 и 2026 годах.
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара начали реставрировать дом мещанина Хачкурузова.