В Краснодаре за 236 млн рублей отреставрируют купеческие дома Пятковой, Фришкулиди и Лихацкого. Здания хотели ремонтировать еще 5 лет назад

Краснодарский край

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  • Дом купца М. М. Лихацкого © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дом купца М. М. Лихацкого © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре будут реставрировать три здания образца архитектуры конца XIX – начала XX веков

26 марта «КП Кубань» сообщила, что в Краснодаре отреставрируют купеческие дома Пятковой, Фришкулиди и Лихацкого. На работы выделили 236 млн рублей.

Проектная документация уже прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. В ближайшее время администрация города начнет искать подрядчиков.

Модерновая лепнина и изразцовая печь:

На реставрацию дома Клавдии Пятковой по улице Орджоникидзе, 50 выделили 60 млн рублей. Здание построено в архитектурном стиле эклектики с элементами барокко и классицизма. В доме с 1881 по 1918 годы жил Федор Коваленко, подаривший Екатеринодару в 1903 году свою художественную коллекцию. В 1922-м здание перешло в государственную собственность.

  • Дом Клавдии Пятковой © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    Дом Клавдии Пятковой © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Реставрация дома Христофора Фришкулиди по улице Орджоникидзе, 48 обойдется в 62 млн рублей. Особую историческую ценность здания представляют сохранившиеся лепной декор, козырек над входом, аутентичные голландские печи, украшенные лепниной потолки и филенчатые деревянные двери с фрамугами.

Напомним, восстановление домов Пятковой и Фришкулиди власти Краснодара планировали еще в 2021 году.

  • Дом Христофора Фришкулиди © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    Дом Христофора Фришкулиди © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Дом купца Марка Лихацкого находится по улице Красной, 118а. Это двухэтажный особняк с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. метров, построенный в 1890-1910 годах. Реставрацию дома Лихацкого планируют с 2020 года. В очередной раз о ремонте здания заговорили в ноябре 2024-го. На эти цели собирались выделить 114 млн рублей. По последней информации, на реализацию проекта направят по 57 млн рублей в 2025 и 2026 годах.

  • Красная, 118А. Дом купца М.М. Лихацкого, 1900–1910 гг. © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Красная, 118А. Дом купца М.М. Лихацкого, 1900–1910 гг. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара начали реставрировать дом мещанина Хачкурузова. 

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