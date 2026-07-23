Беспилотник атаковал сухогруз, перевозивший уголь из Тамани. Есть погибший и раненые
В Черном море атакован сухогруз с углем из России
22 июля турецкое издание Sabah сообщило, что в Черном море беспилотник атаковал сухогруз, перевозивший уголь из российского порта. В результате удара один член экипажа погиб, еще трое моряков получили ранения.
Судно Mv Reyhan Sarı, зарегистрированное в Стамбуле, направлялось из порта Тамань в турецкий Трабзон. По одним данным, атака произошла в районе Новороссийска, по другим — инцидент случился в международных водах у порта Самсун.
Читайте также:
Погибший моряк работал в машинном отделении судна. Троих раненых после оказания первой помощи доставили в больницу.
Сухогруз получил повреждения, однако сохранил способность двигаться и уже прибыл в Трабзон. На борту усилили меры безопасности, проводятся поисково-спасательные работы и техническое обследование судна.
Напомним, 19 и 20 июля беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске во время погрузки нефти. Это привело к пожару на двух танкерах.
Как писали Юга.ру, в порту Новороссийска ввели ночной запрет на движение судов из-за атак БПЛА.