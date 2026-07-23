Беспилотник атаковал сухогруз, перевозивший уголь из Тамани. Есть погибший и раненые

В Черном море атакован сухогруз с углем из России

22 июля турецкое издание Sabah сообщило, что в Черном море беспилотник атаковал сухогруз, перевозивший уголь из российского порта. В результате удара один член экипажа погиб, еще трое моряков получили ранения.

Судно Mv Reyhan Sarı, зарегистрированное в Стамбуле, направлялось из порта Тамань в турецкий Трабзон. По одним данным, атака произошла в районе Новороссийска, по другим — инцидент случился в международных водах у порта Самсун.