Беспилотник атаковал сухогруз, перевозивший уголь из Тамани. Есть погибший и раненые

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Черном море атакован сухогруз с углем из России

22 июля турецкое издание Sabah сообщило, что в Черном море беспилотник атаковал сухогруз, перевозивший уголь из российского порта. В результате удара один член экипажа погиб, еще трое моряков получили ранения.

Судно Mv Reyhan Sarı, зарегистрированное в Стамбуле, направлялось из порта Тамань в турецкий Трабзон. По одним данным, атака произошла в районе Новороссийска, по другим — инцидент случился в международных водах у порта Самсун.

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Погибший моряк работал в машинном отделении судна. Троих раненых после оказания первой помощи доставили в больницу.

Сухогруз получил повреждения, однако сохранил способность двигаться и уже прибыл в Трабзон. На борту усилили меры безопасности, проводятся поисково-спасательные работы и техническое обследование судна.

Напомним, 19 и 20 июля беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске во время погрузки нефти. Это привело к пожару на двух танкерах.

Как писали Юга.ру, в порту Новороссийска ввели ночной запрет на движение судов из-за атак БПЛА.

СВО смерть Тамань Транспорт Черное море

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