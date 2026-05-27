В Туапсинском районе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и повредили несколько жилых домов

В тушении возгорания были задействованы 80 человек и 25 единиц техники. Пострадавших нет.

27 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что ночью Туапсинский район атаковали БПЛА. Обломки дрона упали на территории морского терминала. Произошел пожар, который удалось быстро ликвидировать.

Уже три региона отказались везти детей на отдых в Туапсе:

Также в Туапсинском районе обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее Туапсе четыре раза за полмесяца подвергался атакам беспилотников — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Удары пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу «Роснефти». Это привело к серии пожаров и попаданию нефтепродуктов в реку Туапсе, а затем — в акваторию Черного моря.