В Туапсинском районе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и повредили несколько жилых домов

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
Беспилотники снова атаковали Туапсинский район

27 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью Туапсинский район атаковали БПЛА. Обломки дрона упали на территории морского терминала. Произошел пожар, который удалось быстро ликвидировать.

В тушении возгорания были задействованы 80 человек и 25 единиц техники. Пострадавших нет.

Также в Туапсинском районе обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее Туапсе четыре раза за полмесяца подвергался атакам беспилотников — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Удары пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу «Роснефти». Это привело к серии пожаров и попаданию нефтепродуктов в реку Туапсе, а затем — в акваторию Черного моря.

Как писали Юга.ру, 25 мая жительница Туапсе вышла на одиночный пикет с требованием отремонтировать ее жилье, пострадавшее при атаке БПЛА. В тот же день с ней встретился глава района. 

