В Краснодаре пройдут гастроли Самарского театра драмы. Какие спектакли покажут?

В Краснодаре с 4 по 7 июня можно будет оценить три разножанровых спектакля Самарского драмтеатра (18+)

4 и 5 июня можно посмотреть итальянскую комедию положений Эдуардо Скарпетты «Неаполитанские каникулы» . Сюжет рассказывает о парне Чичилло, который пускает пыль в глаза своему дяде, выдавая себя за врача и владельца клиники на его деньги.

6 июня зрители смогут оценить «Вот так и живем» по рассказам Василия Шукшина. В своих произведениях писатель изображал повседневный быт, парадоксы и философию простых советских людей.

7 июня покажут «И никого не стало» — триллер по роману Агаты Кристи «Десять негритят». Незнакомцы оказываются запертыми на острове. После ужина таинственный голос в граммофонной записи объявляет: все собравшиеся — убийцы, которые по разным причинам избежали наказания.

Билеты в продаже. Их стоимость и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Самарский академический театр драмы имени Максима Горького основан в 1851 году. Он располагается в знаменитом историческом здании на площади Чапаева. В репертуаре — произведения Чехова, Мольера, Куприна, Островского, а также экспериментальные постановки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре появился бэби-театр с иммерсивным спектаклем.