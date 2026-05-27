В Краснодаре пройдут гастроли Самарского театра драмы. Какие спектакли покажут?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодарский театр драмы»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодарский театр драмы»

В Краснодаре с 4 по 7 июня можно будет оценить три разножанровых спектакля Самарского драмтеатра (18+)

Краснодарский театр драмы имени Горького анонсировал гастроли Самарского драмтеатра. Зрителям покажут три разножанровых спектакля.

4 и 5 июня можно посмотреть итальянскую комедию положений Эдуардо Скарпетты «Неаполитанские каникулы». Сюжет рассказывает о парне Чичилло, который пускает пыль в глаза своему дяде, выдавая себя за врача и владельца клиники на его деньги. 

Читайте также:

6 июня зрители смогут оценить «Вот так и живем» по рассказам Василия Шукшина. В своих произведениях писатель изображал повседневный быт, парадоксы и философию простых советских людей.

7 июня покажут «И никого не стало» — триллер по роману Агаты Кристи «Десять негритят». Незнакомцы оказываются запертыми на острове. После ужина таинственный голос в граммофонной записи объявляет: все собравшиеся — убийцы, которые по разным причинам избежали наказания.

Билеты в продаже. Их стоимость и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Самарский академический театр драмы имени Максима Горького основан в 1851 году. Он располагается в знаменитом историческом здании на площади Чапаева. В репертуаре — произведения Чехова, Мольера, Куприна, Островского, а также экспериментальные постановки. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре появился бэби-театр с иммерсивным спектаклем.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

Минцифры расширило список данных россиян, которые операторы связи должны передавать силовикам
В Туапсинском округе залповый ливень разрушил пляж и павильоны бухты Инал
В Туапсинском районе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и повредили несколько жилых домов
В Краснодаре пройдут гастроли Самарского театра драмы. Какие спектакли покажут?
В Краснодаре покажут и обсудят режиссерскую версию фильма «Убить Билла. Кровавое дело целиком»
В Японском саду Краснодара появилась новая скульптура — бронзовый самурай на коне

Лента новостей

«Безопаснее ничего не станет»
Вчера, 12:15
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани
Лучшие из проигравших
Вчера, 15:50
Лучшие из проигравших
Как ФК «Краснодар» упустил второй трофей сезона
«Шли дожди и был сильный ветер»
Вчера, 10:46
«Шли дожди и был сильный ветер»
Глава Туапсинского округа объяснил, почему крышу разрушенного дроном дома не могут починить с ноября

Реклама на сайте