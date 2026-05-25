Жительница Туапсе вышла на одиночный пикет с требованием отремонтировать ее жилье, пострадавшее при атаке БПЛА

«Полгода назад мы с ребенком потеряли наше единственное жилье. Мой сегодняшний пикет я прошу рассматривать не как просьбу о помощи, а как требование к главе Туапсинского округа и его команде исполнять свои обязанности честно, добросовестно и в срок», — рассказала туапсинка.

25 мая жительница Туапсе Евгения Третьякова провела одиночный пикет у здания городской администрации. Видеоролик она опубликовала в своем телеграм-канале. Женщина держит в руке плакат с текстом «Туапсе, Коммунистическая, 14. Мать и ребенок шесть месяцев без жилья. Бойко, сколько нам еще ждать?»

По ее словам, муниципальный контракт на ремонт кровли дома стоимостью 24,6 млн рублей заключен, однако работы так и не начались. Крыша поврежденной многоэтажки до сих пор накрыта технической пленкой.

«Кроме того, ремонт моей квартиры в этот контракт не включен. И других контрактов нет. А значит прямо сейчас грубейшим образом нарушены жилищные права моего несовершеннолетнего ребенка. Когда мы сможем вернуться домой и сможем ли вообще — я не знаю. На письменные обращения я получаю то, что в народе называют отписками. Личные встречи глава отклоняет», — добавила Третьякова.

Женщина требует встречи с главой района Сергеем Бойко, на которой хочет услышать конкретные сроки восстановления ее жилья и получить гарантии, что работы выполнят.

Напомним, 25 ноября 2025 года Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. Одной из пострадавших стала жительница Туапсе Евгения Третьякова, чья квартира в доме на улице Коммунистической, 14 полностью горела.

Спустя месяц после происшествия Третьякова опубликовала видео в соцсетях и рассказала, что изменилось за это время. По ее словам, восстановительные работы в квартире так и не начались. Он заявила, что администрация с трудом выходит на связь и не называет конкретные сроки.

Позже Третьякова сообщила, что срок выполнения восстановительных работ истек 16 мая. Спустя полгода после ЧП она и ее несовершеннолетняя дочь так и не получили обещанную единовременную выплату 312 тыс. рублей. Временное жилье им также не предоставили. Документы на ремонт квартиры до сих пор не готовы.