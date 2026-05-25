В начале недели Краснодар и край снова накроют дожди

В Краснодаре во все дни ожидаются ливни и грозы, также возможен туман. Температура воздуха днем составит 23–24 °C, ночью похолодает до 16–17 °C.

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 25–27 мая в Краснодаре и крае.

В крае ожидаются дожди с грозами, ливни, град и сильный ветер до 25 м/с. Температура воздуха днем — 23–28 °C, ночью — 13–18 °C. Также на территории Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Возможны подъемы уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.

В горах днем ожидается 7–12 °C, ночью столбики термометров опустятся до 4 °C. На Черноморском побережье днем будет 18–23 °C, ночью — 14–19 °C.