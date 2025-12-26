«Неграмотные подрядчики и ленивые чиновники». Жительнице Туапсе месяц не могут восстановить квартиру после атаки БПЛА

Спустя месяц после происшествия, 25 декабря, жительница Туапсе Евгения Третьякова опубликовала видео в соцсетях и рассказала, что изменилось за это время. По ее словам, восстановительные работы в ее квартире так и не начались: «Целый месяц ушел у администрации округа, чтобы натянуть пленку в два слоя, назвав это временной крышей. Под этой временной крышей живут 69 человек, включая детей и стариков. Дом находится в зоне частых ветров, пленка долго не выдержит. Соответственно, каждый день ненастья приближает нас к точке невозврата».

Горожанка рассказала, что если ремонт кровли не начнется в ближайшее время, то жители потеряют дом. Он заявила, что администрация с трудом выходит на связь и не называет конкретные сроки, а от подрядчика был только один звонок.



«Проектировщика наняли, чтобы подсчитать смету восстановительных работ. Он связался со мной. Держа в руках техпаспорт моей квартиры, спросил, где в ней окна и каких они размеров. После этого вопросов у меня стало еще больше. Кто гарантирует нам качество работ? Можно ли доверять системе, в которой работают неграмотные подрядчики и ленивые чиновники», — поделилась Евгения.



Жительница отметила, что на сайте муниципального образования указан бюджет округа на 2025 год в 18 млрд рублей, из которых 12 млрд направлены на программу под названием «территория комфортного проживания». На видео Евгения Третьякова обращается к чиновникам с вопросом: «Найдется ли в этих громких цифрах место для реального комфорта?»



Также женщина сообщила изданию 93.RU, что до сих пор не получила экстренную выплату, положенную пострадавшим, в размере 156 тыс. рублей. Средства пообещали перевести в январе после новогодних праздников. Сертификат на новое жилье властями не предусмотрен, так как квартиру должны восстановить до чистовой отделки.