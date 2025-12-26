«Неграмотные подрядчики и ленивые чиновники». Жительнице Туапсе месяц не могут восстановить квартиру после атаки БПЛА
Жительница Туапсе пожаловалась на бездействие властей после падения БПЛА. Уже месяц она живет в съемной квартире и не может вернуться к себе домой
Предыстория: Ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате минимум девять жителей получили ранения. В Новороссийске оказались повреждены сотни квартир и здание нефтяного терминала КТК. В Туапсе ввели локальный режим ЧС.
Одной из пострадавших стала жительница Туапсе Евгения Третьякова, чья квартира в доме на улице Коммунистической, 14 полностью сгорела. После атаки загорелась крыша ее дома на площади 100 кв. метров, никто из жильцов не пострадал. Осколками ранило охранника близлежащего учреждения.
Спустя месяц после происшествия, 25 декабря, жительница Туапсе Евгения Третьякова опубликовала видео в соцсетях и рассказала, что изменилось за это время. По ее словам, восстановительные работы в ее квартире так и не начались:
«Целый месяц ушел у администрации округа, чтобы натянуть пленку в два слоя, назвав это временной крышей. Под этой временной крышей живут 69 человек, включая детей и стариков. Дом находится в зоне частых ветров, пленка долго не выдержит. Соответственно, каждый день ненастья приближает нас к точке невозврата».
«Окна не являются предметом первой необходимости»:
Горожанка рассказала, что если ремонт кровли не начнется в ближайшее время, то жители потеряют дом. Он заявила, что администрация с трудом выходит на связь и не называет конкретные сроки, а от подрядчика был только один звонок.
«Проектировщика наняли, чтобы подсчитать смету восстановительных работ. Он связался со мной. Держа в руках техпаспорт моей квартиры, спросил, где в ней окна и каких они размеров. После этого вопросов у меня стало еще больше. Кто гарантирует нам качество работ? Можно ли доверять системе, в которой работают неграмотные подрядчики и ленивые чиновники», — поделилась Евгения.
Жительница отметила, что на сайте муниципального образования указан бюджет округа на 2025 год в 18 млрд рублей, из которых 12 млрд направлены на программу под названием «территория комфортного проживания». На видео Евгения Третьякова обращается к чиновникам с вопросом: «Найдется ли в этих громких цифрах место для реального комфорта?»
Также женщина сообщила изданию 93.RU, что до сих пор не получила экстренную выплату, положенную пострадавшим, в размере 156 тыс. рублей. Средства пообещали перевести в январе после новогодних праздников. Сертификат на новое жилье властями не предусмотрен, так как квартиру должны восстановить до чистовой отделки.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске почти вдвое сократили финансирование ремонта домов, пострадавших от атак БПЛА.