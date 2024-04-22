В Городском саду Краснодара отремонтируют лекторий

Ремонт общественного пространства планируют завершить к концу 2024 года

21 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что на ремонт лектория из городского бюджета выделили 12 млн рублей. В ближайшее время будет объявлен конкурс на поиск подрядчика.

Работы пройдут в три этапа. Сначала рабочие починят сцену и посадочные места, а затем установят навес и освещение. Проект реконструкции представило МБУК «Краснодарские парки».

После всех работ площадку, известную как летний театр, хотят использовать для концертов, лекций, тематических встреч, конференций и других мероприятий.