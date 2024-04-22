В Городском саду Краснодара отремонтируют лекторий

Краснодарский край

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  • © Проект МБУК «Краснодарские парки» с сайта krd.ru
    © Проект МБУК «Краснодарские парки» с сайта krd.ru

Ремонт общественного пространства планируют завершить к концу 2024 года

21 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на ремонт лектория из городского бюджета выделили 12 млн рублей. В ближайшее время будет объявлен конкурс на поиск подрядчика.

Екатеринодар театральный:

Работы пройдут в три этапа. Сначала рабочие починят сцену и посадочные места, а затем установят навес и освещение. Проект реконструкции представило МБУК «Краснодарские парки».

После всех работ площадку, известную как летний театр, хотят использовать для концертов, лекций, тематических встреч, конференций и других мероприятий.

  • © Проект МБУК «Краснодарские парки» с сайта krd.ru
    © Проект МБУК «Краснодарские парки» с сайта krd.ru
  • © Проект МБУК «Краснодарские парки» с сайта krd.ru
    © Проект МБУК «Краснодарские парки» с сайта krd.ru
  • © Проект МБУК «Краснодарские парки» с сайта krd.ru
    © Проект МБУК «Краснодарские парки» с сайта krd.ru
  • © Проект МБУК «Краснодарские парки» с сайта krd.ru
    © Проект МБУК «Краснодарские парки» с сайта krd.ru

Летний театр в 1883 году построил в Городском саду купец Колосов. Однако всего через два месяца здание сгорело в пожаре. Вновь его построили в 1887 году. На сцене театра проходили крупные спектакли и концерты. Например, 15 сентября 1910 года там выступил Федор Шаляпин. Подробнее об истории летнего театра можно прочитать на сайте «Краснодарских парков».

Как сообщали Юга.ру, летом 2022 года Городском саду Краснодара на ремонт закрывали колоннаду «Казачья горка».

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