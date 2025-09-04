На Кубани новый мост в селе Лермонтово обойдется в 767 млн рублей. Предыдущий смыло в августе во время наводнения

В Туапсинском районе построят новый мост за 767 млн рублей. Работы обещают завершить к марту 2027 года

Предыстория: 3 августа в Туапсинском районе Кубани разыгралась непогода. Стихия снесла мост в селе Лермонтово, соединяющий больше тысячи жителей со всей инфраструктурой.



Власти организовали альтернативный путь. Однако сельчане писали, что это горный серпантин, по которому невозможно проехать. Также спасатели оборудовали в Лермонтово лодочную переправу, но она работает не всегда.



12 августа жители записали видеообращение с жалобой на бездействие властей и требованием организовать временный проезд по участкам, находящимся в частной собственности. 19 августа власти открыли сельчанам дорогу через санатории «Сеченовец» и «Колос», но только для 200 машин, номера которых внесли в специальный список.

2 сентября на сайте госзакупок опубликовали тендер на строительство моста через реку Шапсухо в селе Лермонтово. Работы оценили в 767 млн руб.



Согласно сведениям закупки, новый мост длиной 98 метров будет состоять из четырех секций, соединенных опорами. На нем будут две полосы движения и тротуары шириной до 1,8 м. По мосту могут проезжать более 5 тыс. автомобилей в сутки. Также проект предусматривает прокладку линий освещения, электроснабжения, водопровода и связи.

«Грязные и голодные, помощи пока нет»: Последствия августовского наводнения в Туапсинском районе

В пояснительной записке сказано, что прежний мост находился в аварийном состоянии. Новый проект разработали с учетом паводковой обстановки: высота пролета обеспечит прохождение воды вместе с древесным мусором и корягами во время обильных осадков, а опоры будут стоять на буронабивных сваях диаметром 1 метр и глубиной до 20 метров.



По контракту предусмотрены шесть этапов работ. Они начнутся в конце 2025 года и продлятся до марта 2027.



Напомним, что ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обещал начать строительство нового моста в середине августа. Также он заявлял, что возводить временный мост на месте разрушенного «не имеет смысла».



Жители прокомментировали решение властей и отметили, что сельчане, у которых нет личных автомобилей, так и останутся отрезанными от инфраструктуры.