Где самый дешевый гроб? Росстат выяснил стоимость ритуальных услуг в Краснодарском крае

Краснодарский край

  • © Фото Serdjo Photo, freepik.com
В Сочи похоронить умершего оказалось дешевле, чем в Краснодаре

Росстат опубликовал данные о стоимости ритуальных услуг в городах Краснодарского края. Ведомство подсчитало цены на минимальный набор услуг по захоронению, включая гроб, транспортировку и другие обязательные расходы. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Самый доступный вариант оказался в Ейске. Там пакет ритуальных услуг в эконом-формате обойдется в 15 тыс. 992 рубля. На втором месте по доступности — Армавир, где минимальная стоимость похорон составляет 17 тыс. 23 рубля. Замыкает тройку Сочи с показателем 21 тыс. 269 рублей.

Самые высокие цены на ритуальные услуги зафиксированы в Краснодаре — 33 тыс. 620 рублей. Также в лидерах по дороговизне оказался Туапсе, где похороны обойдутся в 31 тыс. рублей.

Что кассается соседних регионов, то в Ростове-на-Дону гроб и набор услуг по захоронению обойдутся в 7 тыс. 266 рублей и 14 тыс. 315 рублей соответственно. В Ставрополе — 6 тыс. 191 рубль и 8 тыс. 982 рубля.

Отдельно Росстат оценил стоимость гробов в городах Краснодарского края. Самая низкая цена на этот товар зафиксирована в Армавире — 7 тыс. 581 рубль. Чуть дороже — 8 тыс. 189 рублей — стоит двухметровое деревянное изделие в Новороссийске. Самые высокие цены на гробы отмечены в Сочи — 13 тыс. 323 рубля.

Как писали Юга.ру, мэрия Новороссийска продает участки под семейные захоронения по ценам от 77 до 700 тыс. рублей.

