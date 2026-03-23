В Краснодарском крае приостановили строительство трассы Джубга — Сочи из-за проблем с финансированием
Строительство трассы Джубга — Сочи отложили на неопределенный срок из-за нерешенного вопроса финансирования
20 марта ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщил, что строительство трассы Джубга — Сочи приостановили из-за «вопросов финансирования». Однако проектирование и подготовка дороги продолжаются.
По данным СМИ, ранее председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщал, что к 2030 году компания определит стоимость строительства будущей магистрали Джубга — Сочи.
Напомним, что новая скоростная трасса должна стать альтернативой существующей А-147 и сократить время в пути от М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза — до полутора часов. Дорога будет платной.
Изначально сдать объект планировали к концу 2029 года — в 2027 году благоустроить обход Адлера, а в 2028 году — обход Туапсе.
