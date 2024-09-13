Скоростная трасса Джубга — Сочи будет платной — «Автодор»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава «Автодора» рассказал о финансировании проекта новой скоростной трассы от М-4 «Дон» до Сочи

13 сентября глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на Форуме дорожных инициатив сообщил, что проезд на новой скоростной трассе Джубга — Сочи будет платным, пишет «Интерфакс». Однако примерную стоимость проезда он не назвал.

По словам Петрушенко, для строительства компания использует средства Фонда национального благосостояния.

«Эти деньги возвратные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно», — сказал Петушенко.

На строительство трассы от Екатеринбурга до Краснодара выделят 1,7 трлн рублей:

Напомним, новая трасса Джубга — Сочи должна стать альтернативой существующей дороге А-147 и сократить время в пути от М-4 «Дон» до полутора часов.

Первый этап проекта — обход Адлера — стартовал в 2023 году, а в 2024-м «Автодор» планирует приступить к реализации следующих этапов. Завершить строительство планируют к концу 2029 года. Стоимость проекта — 1,4 трлн рублей. 

Как писали Юга.ру, участок трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги хотят расширить до четырех полос.

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