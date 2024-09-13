Скоростная трасса Джубга — Сочи будет платной — «Автодор»
Глава «Автодора» рассказал о финансировании проекта новой скоростной трассы от М-4 «Дон» до Сочи
13 сентября глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на Форуме дорожных инициатив сообщил, что проезд на новой скоростной трассе Джубга — Сочи будет платным, пишет «Интерфакс». Однако примерную стоимость проезда он не назвал.
По словам Петрушенко, для строительства компания использует средства Фонда национального благосостояния.
«Эти деньги возвратные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно», — сказал Петушенко.
На строительство трассы от Екатеринбурга до Краснодара выделят 1,7 трлн рублей:
Напомним, новая трасса Джубга — Сочи должна стать альтернативой существующей дороге А-147 и сократить время в пути от М-4 «Дон» до полутора часов.
Первый этап проекта — обход Адлера — стартовал в 2023 году, а в 2024-м «Автодор» планирует приступить к реализации следующих этапов. Завершить строительство планируют к концу 2029 года. Стоимость проекта — 1,4 трлн рублей.
Как писали Юга.ру, участок трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги хотят расширить до четырех полос.