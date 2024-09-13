Скоростная трасса Джубга — Сочи будет платной — «Автодор»

Глава «Автодора» рассказал о финансировании проекта новой скоростной трассы от М-4 «Дон» до Сочи

13 сентября глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на Форуме дорожных инициатив сообщил, что проезд на новой скоростной трассе Джубга — Сочи будет платным, пишет «Интерфакс». Однако примерную стоимость проезда он не назвал.

По словам Петрушенко, для строительства компания использует средства Фонда национального благосостояния.

«Эти деньги возвратные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно», — сказал Петушенко.