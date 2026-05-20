В школе Севастополя обрушился балкон с детьми. Пострадали десять учеников, некоторые — в тяжелом состоянии

  © Фото freepik, сайт magnific.com
В школе № 13 в Севастополе 10 школьников пострадали при обрушении балкона. Учреждение ремонтировали год назад

20 мая губернатор Крыма Михаил Развожаев сообщил, что на втором этаже школы № 13 в Севастополе рухнул балкон. По предварительным данным, десять детей вышли на него, чтобы сфотографироваться. В какой-то момент конструкция не выдержала и обрушилась.

В результате происшествия все десять школьников получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

По данным Baza, на упавшем балконе фотографировались выпускники из 11 класса. У большинства медики диагностировали различные переломы (ног, ключицы, тазобедренного сустава), а также закрытые черепно-мозговые травмы. Несколько учеников находятся в тяжелом состоянии.

SHOT сообщает, что делать фото на балконе — ежегодная традиция в этой школе. Меньше года назад в образовательном учреждении провели капитальный ремонт: полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, а также обновили фасады.

На месте происшествия работают оперативные службы и выясняют обстоятельства случившегося. Будет проведено расследование.

