В школе Севастополя обрушился балкон с детьми. Пострадали десять учеников, некоторые — в тяжелом состоянии

В школе № 13 в Севастополе 10 школьников пострадали при обрушении балкона. Учреждение ремонтировали год назад

20 мая губернатор Крыма Михаил Развожаев сообщил, что на втором этаже школы № 13 в Севастополе рухнул балкон. По предварительным данным, десять детей вышли на него, чтобы сфотографироваться. В какой-то момент конструкция не выдержала и обрушилась. В результате происшествия все десять школьников получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Читайте также: В Краснодаре поставщика некачественного творога в местные школы оштрафовали на 4 млн рублей

По данным Baza, на упавшем балконе фотографировались выпускники из 11 класса. У большинства медики диагностировали различные переломы (ног, ключицы, тазобедренного сустава), а также закрытые черепно-мозговые травмы. Несколько учеников находятся в тяжелом состоянии. SHOT сообщает, что делать фото на балконе — ежегодная традиция в этой школе. Меньше года назад в образовательном учреждении провели капитальный ремонт: полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, а также обновили фасады. На месте происшествия работают оперативные службы и выясняют обстоятельства случившегося. Будет проведено расследование.