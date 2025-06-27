В Сочи начали штрафовать нудистов, а на диком пляже установили камеры и таблички о запрете обнаженного отдыха

Полиция Сочи проводит рейды на побережье и напоминает о запрете отдыха без одежды

Информация о полицейских рейдах на пляжах в Сочи и наказании нудистов появилась еще в июле 2024 года. Тогда МЦУ Сочи сообщил о задержании четырех отдыхающих, на которых составили административные протоколы.

27 июня телеграм-канал «Типичный Сочи» опубликовал кадры с дикого пляжа в Дагомысе, на котором установили видеокамеры и знаки, запрещающие купание и нахождение на побережье в обнаженном виде.

За нарушение правил общественного порядка нудистам может грозить штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток по статье за мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ).