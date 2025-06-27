В Сочи начали штрафовать нудистов, а на диком пляже установили камеры и таблички о запрете обнаженного отдыха
Полиция Сочи проводит рейды на побережье и напоминает о запрете отдыха без одежды
Информация о полицейских рейдах на пляжах в Сочи и наказании нудистов появилась еще в июле 2024 года. Тогда МЦУ Сочи сообщил о задержании четырех отдыхающих, на которых составили административные протоколы.
27 июня телеграм-канал «Типичный Сочи» опубликовал кадры с дикого пляжа в Дагомысе, на котором установили видеокамеры и знаки, запрещающие купание и нахождение на побережье в обнаженном виде.
За нарушение правил общественного порядка нудистам может грозить штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток по статье за мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ).
Ранее, 18 июня, телеграм-канал полиции Сочи сообщал о проведении профилактического рейда на пляже Дагомыса. Одного мужчину, отдыхающего голым, задержали и доставили в пункт полиции. В отделении на него завели административное дело.
Полиция отметила, что рейды на пляжах Сочи будут проходить в течение всего курортного сезона 2025 года.
Известен и другой инцидент. 11 июня телеграм-канал «Типичный Сочи» опубликовал ролик с голым мужчиной на пляже. Нудист закидал камнями оператора. Инцидент произошел в Лазаревском районе возле детского санатория «Семашко». Однако, мужчина загорал в запрещенной для купания зоне, а не на общественном пляже.
На сочинских пляжах, помимо нахождения в обнаженном виде, также запрещено курение в неположенном месте, распитие алкогольных напитков и пребывание в нетрезвом виде, разведение костров, выгул собак и выброс мусора.
Как писали Юга.ру, с 1 сентября 2025 года МЧС России ограничит отдых на пляжах с животными. Нововведение не касается собак-поводырей.