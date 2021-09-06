В Краснодаре застройщик украл 345 млн рублей у дольщиков и инвесторов

В МВД Кубани 6 сентября сообщили, что под суд пойдут застройщики, которые обманули жителей Краснодара и Горячего Ключа на 345 млн рублей

По данным следствия, три краснодарца без разрешения на строительство и технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения начали строить три многоэтажки и украли деньги дольщиков.

Кроме того, один из застройщиков был председателем жилищно-строительного кооператива в Горячем Ключе и крал деньги под предлогом инвестирования в строительство.

Многоквартирные дома в эксплуатацию не сдали, а деньги застройщики присвоили себе. Всего они обманули 400 человек на 345 млн рублей.

В отношении застройщиков возбудили уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).