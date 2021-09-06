В Краснодаре застройщик украл 345 млн рублей у дольщиков и инвесторов
В МВД Кубани 6 сентября сообщили, что под суд пойдут застройщики, которые обманули жителей Краснодара и Горячего Ключа на 345 млн рублей
По данным следствия, три краснодарца без разрешения на строительство и технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения начали строить три многоэтажки и украли деньги дольщиков.
Кроме того, один из застройщиков был председателем жилищно-строительного кооператива в Горячем Ключе и крал деньги под предлогом инвестирования в строительство.
Многоквартирные дома в эксплуатацию не сдали, а деньги застройщики присвоили себе. Всего они обманули 400 человек на 345 млн рублей.
В отношении застройщиков возбудили уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
На имущество обвиняемых наложили арест на сумму около 37 млн рублей. Уголовное дело передали в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Юга.ру неоднократно писали про обмахнутых дольщиков. В августе делом краснодарских дольщиков ЖК «На Магистральной» заинтересовался глава Следкома РФ. Там обманутыми оказались 600 человек. А в июле застройщиков ЖК «Авангард» и «Школьный» обвинили в краже 200 млн рублей.