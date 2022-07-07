Дольщикам краснодарского ЖК «Анит-Сити» обещают выплатить компенсации. Строить дом начали 13 лет назад

Напомним, ЖК «Анит-Сити» начали возводить в Краснодаре в 2009 году на месте кондитерской фабрики по улице Седина. Строительством занималась компания «Модуль-Инвест».

С 2011 по 2017 годы владельцы компании заключали договоры займа и участия в долевом строительстве с компаниями и гражданами. Таким способом они получили 500 млн рублей. Деньги они потратили на собственные нужды. А позже на предпринимателей завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Потерпевшими признали 184 дольщика.

В ноябре 2021 года Фонд защиты прав граждан опубликовал отчет, в котором говорилось, что степень готовности литеров составляет 73,4% и 11,4%. Их стоимость оценили в 544,2 млн руб. и 246,8 млн руб.

6 июля в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что дольщики второго литера ЖК «Анит-Сити» начали получать компенсации. Первый литер жилого комплекса решили достраивать.

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани решили выплачивать компенсации обманутым дольщикам. Но компенсация рассчитана не на всех. Деньги получат те, чьи дома не могут быть достроены и не могут претендовать на помощь федерального Фонда развития территорий.