В Краснодаре «Один театр» покажет премьеру камерного спектакля о жизни после развода

В Краснодаре состоится премьера спектакля «Разговор без свидетеля» (16+)
Краснодарский «Один театр» анонсировал на 15–17 мая премьеру спектакля «Разговор без свидетеля» по одноименной пьесе писательницы Софьи Прокофьевой, написанной в 1980 году.
Пьеса рассказывает о встрече бывших супругов и их разговоре. В ходе диалога экс-супруги обсуждают старые обиды, претензии и тайны. «Разговор без свидетеля» — психологическая драма о сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
Ранее пьесу уже ставили в театрах — например, в марте 2026 года в «Мастерской 12» режиссера Никиты Михалкова и в Московском театральном центре «Вишневый сад». Также существует фильм «Без свидетелей» 1983 года.
В «Одном театре» спектакль представит режиссер Елизавета Ковалева — студентка Театрального института имени Бориса Щукина. Она рассказала, что в пьесе ее заинтересовал не сам развод, а отношения мужчины и женщины и их проявление в нестандартной ситуации.
Роли исполнят Артем Акатов и Мария Ступченко.
«Камерная драма о жизни после развода. Мужчина, женщина и клубок недосказанного, который они пытаются размотать», — написали организаторы в анонсе.
Показы пройдут 15 мая в 19:00, 16 и 17 мая в 17:00 в «Одном театре» на улице Коммунаров, 268В. Стоимость билета — от 1500 рублей.
