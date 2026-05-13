В Краснодаре «Один театр» покажет премьеру камерного спектакля о жизни после развода

Ранее пьесу уже ставили в театрах — например, в марте 2026 года в «Мастерской 12» режиссера Никиты Михалкова и в Московском театральном центре «Вишневый сад». Также существует фильм «Без свидетелей» 1983 года.

Пьеса рассказывает о встрече бывших супругов и их разговоре. В ходе диалога экс-супруги обсуждают старые обиды, претензии и тайны. «Разговор без свидетеля» — психологическая драма о сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.

Краснодарский «Один театр» анонсировал на 15–17 мая премьеру спектакля «Разговор без свидетеля» по одноименной пьесе писательницы Софьи Прокофьевой, написанной в 1980 году.

В «Одном театре» спектакль представит режиссер Елизавета Ковалева — студентка Театрального института имени Бориса Щукина. Она рассказала, что в пьесе ее заинтересовал не сам развод, а отношения мужчины и женщины и их проявление в нестандартной ситуации.

Роли исполнят Артем Акатов и Мария Ступченко.

«Камерная драма о жизни после развода. Мужчина, женщина и клубок недосказанного, который они пытаются размотать», — написали организаторы в анонсе.

Показы пройдут 15 мая в 19:00, 16 и 17 мая в 17:00 в «Одном театре» на улице Коммунаров, 268В. Стоимость билета — от 1500 рублей.

Напомним, в конце апреля «Один театр» также выпустил свою версию спектакля «Гамлет» по известной пьесе Уильяма Шекспира.