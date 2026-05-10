РЖД назначили 17 дополнительных поездов на юге, чтобы перевезти пассажиров, застрявших из-за ограничения авиасообщения

ЖД добавили 9 тыс. мест в регулярные составы и пустили экспрессы из Адлера, Новороссийска и Минеральных Вод

8 мая пресс-служба РЖД сообщила, что перевозчик назначил 17 дополнительных поездов, чтобы обеспечить перевозку пассажиров, застрявших на южных курортах и в крупных городах. Составы будут отправляться из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно. Вот полный список дополнительных поездов, которые будут курсировать в ближайшие дни: № 501/502 Новороссийск — Москва: отправление из Новороссийска 10 и 11 мая в 17:10.

№ 160/159 Москва — Адлер: отправление из столицы — 11 мая в 01:37.

№ 517/518 Адлер — Москва: отправление из Адлера 11 мая в 8:09, а из Москвы — 12 и 13 мая в 01:30.

№ 455/456 Минеральные Воды — Москва: отправление из Минеральных Вод 10 и 11 мая в 19:40.

№ 587/588 Волгоград — Саратов — Москва: отправление из Москвы 11 мая в 23:59 (с прибытием в Саратов 12 мая в 18:22).

№ 555/556 Астрахань — Саратов: отправление из Астрахани 10 мая в 17:00, далее пассажиры из Саратова следуют в составе поезда № 533/534 Саратов — Москва, который отправляется 11 мая в 05:35.

№ 533/534 Москва — Саратов: отправление из Москвы 12 мая в 14:15. В пресс-службе РЖД заявили, что стоимость билетов на эти дополнительные поезда будет фиксированной.

Кроме того, компания увеличила количество вагонов в регулярных составах, что позволило организовать дополнительные 9 тыс. мест для пассажиров. Также для удобства путешественников разработаны комбинированные схемы перевозок «поезд + автобус» (и в обратном направлении). Из Грозного, Магаса, Владикавказа и Нальчика пассажиры могут доехать автобусом до Минеральных Вод, а затем пересесть на поезд до Москвы, Санкт-Петербурга или других крупных городов. Из Махачкалы можно доехать автобусом до Астрахани, а оттуда отправиться поездом. Из Элисты автобус идёт до Волгограда, где пассажиры могут пересесть на поезд. Напомним, утром 8 мая БПЛА попал в здание ростовского филиала «Аэронавигации Юга России» — центра, отвечающего за управление воздушным движением в регионе. В результате атаки закрыли 13 аэропортов, включая ключевые воздушные гавани Кубани — в Краснодаре, Сочи и Геленджике. Сначала эксперты заявляли, что работа аэропортов возобновится не раньше 12 мая. Однако специалистам удалось наладить поврежденное оборудование уже к вечеру 8 мая. Тем не менее, авиаперевозки пока работают не в полном объеме, хотя воздушные гавани открыты и принимают рейсы.