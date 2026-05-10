В многоэтажке Анапы 9 мая произошел пожар: 53 человека спасли, 80 эвакуировали

Краснодарский край

  © Скриншот фото из телеграм-канала Светланы Масловой
Четыре подразделения, 55 спасателей и 18 единиц техники: подробности пожара в многоквартирном доме Анапы

9 мая глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что в городе произошел серьезный пожар в многоквартирном жилом доме на улице Терской. Сообщение поступило диспетчеру спасательного гарнизона в 18:43.

Прибывшие на место происшествия расчеты установили, что огонь охватил одну из квартир на втором этаже. Площадь горения составила 70 кв. метров.

В 20:00 возгорание удалось локализовать, в 20:05 — ликвидировать открытое пламя. Окончательная проливка и разбор конструкций завершились к 20:40 — в это время пожар полностью потушили.

Всего из задымленного и охваченного огнем здания спасатели вывели 53 человека. Еще 80 жителей эвакуировали в безопасную зону. На месте происшествия работали 55 специалистов и 18 единиц техники.

Как писали Юга.ру, 4 мая в Армавире загорелся магазин «Светофор». Пострадали три человека.

