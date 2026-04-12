Более 130 мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края с начала марта. В чем причины?

Центр «Дельфа» рассказал о массовой гибели дельфинов на Кубани. Больше всего погибших — в Новороссийске

11 апреля научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил , что с начала марта на побережье Черного моря нашли 132 погибших дельфина. Мертвых дельфинов находили на пляжах от Тамани до Сириуса, однако больше всего погибших китообразных было в Новороссийске. На втором месте — Анапа. Специалисты считают, что наиболее вероятная причина гибели животных — прилов. Животные могут гибнуть при вылове камбалы. У 17,4% погибших дельфинов были явные признаки: раны от рыболовных сетей, отрезанные конечности, стертые плавники. «Камбальные сети наиболее опасные для дельфинов. Также до середины апреля в акватории нашего края активно работают траулеры, которые тоже представляют реальную угрозу для китообразных. Для снижения количества приловов необходимы законодательные решения», — объяснили в «Дельфе».

От чего в марте-апреле погибли еще 83% особей — неизвестно. В посте говорится, что в причинах сложно разобраться, так как к моменту обнаружения тела находятся в стадии разложения — «следы невозможно идентифицировать».

Однако директор «Дельфы» Татьяна Белей также рассказала ТАСС, что массовая гибель дельфинов может также быть связана со снижением иммунитета на фоне загрязнения моря.