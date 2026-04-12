Более 130 мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края с начала марта. В чем причины?
Центр «Дельфа» рассказал о массовой гибели дельфинов на Кубани. Больше всего погибших — в Новороссийске
11 апреля научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что с начала марта на побережье Черного моря нашли 132 погибших дельфина.
Мертвых дельфинов находили на пляжах от Тамани до Сириуса, однако больше всего погибших китообразных было в Новороссийске. На втором месте — Анапа.
Специалисты считают, что наиболее вероятная причина гибели животных — прилов. Животные могут гибнуть при вылове камбалы. У 17,4% погибших дельфинов были явные признаки: раны от рыболовных сетей, отрезанные конечности, стертые плавники.
«Камбальные сети наиболее опасные для дельфинов. Также до середины апреля в акватории нашего края активно работают траулеры, которые тоже представляют реальную угрозу для китообразных. Для снижения количества приловов необходимы законодательные решения», — объяснили в «Дельфе».
Берег умирающих дельфинов:
От чего в марте-апреле погибли еще 83% особей — неизвестно. В посте говорится, что в причинах сложно разобраться, так как к моменту обнаружения тела находятся в стадии разложения — «следы невозможно идентифицировать».
Однако директор «Дельфы» Татьяна Белей также рассказала ТАСС, что массовая гибель дельфинов может также быть связана со снижением иммунитета на фоне загрязнения моря.
Как писали Юга.ру, пятно нефтепродуктов движется к берегу Анапы. Произошли первые выбросы, на пляжах нашли 300 птиц в мазуте.