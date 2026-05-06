Авито продолжит бесплатно доставлять товары жителям Дагестана до 1 июня
Компания направила в регион спецтехнику и гуманитарную помощь для ликвидации последствий ЧС
Гуманитарная кампания «Авито» для помощи пострадавшим от наводнения жителям Дагестана стартовала 3 апреля. На платформе был создан специальный раздел #яПомогаю для объявлений о товарах, которые отдают даром или по символической цене. Бесплатная доставка товаров из этого раздела в республику продлена до 1 июня.
Всего с с начала апреля пользователи уже разместили более 32 тыс. объявлений о безвозмездной передаче вещей с хэштегом #яПомогаю, а жители Дагестана оформили более 12 тыс. заказов.
«Мы настроили оперативный процесс оказания помощи регионам в чрезвычайных ситуациях и постоянно дорабатываем инструменты «Авито», чтобы делать это быстрее. Гуманитарная кампания #яПомогаю Дагестану с первых дней объединила десятки тысяч людей», — рассказали ТАСС в компании.
Также «Авито» доставила в республику 300 т питьевой воды, помогла с доставкой почти 18 т кормов для животных и 250 кг новых вещей для пострадавших и привезла девять единиц техники для ликвидации последствий наводнения: бульдозеры, экскаватор и грейдер. С их помощью удалось перенаправить течение реки Уллучай, укрепить берега, убрать завалы и восстановить дороги в горных селах Джибахни, Шиланша, Шиляги и Адага. Сейчас часть техники продолжает работу в регионе.
