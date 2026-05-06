Авито продолжит бесплатно доставлять товары жителям Дагестана до 1 июня

Гуманитарная кампания «Авито» для помощи пострадавшим от наводнения жителям Дагестана стартовала 3 апреля. На платформе был создан специальный раздел #яПомогаю для объявлений о товарах, которые отдают даром или по символической цене. Бесплатная доставка товаров из этого раздела в республику продлена до 1 июня.

Всего с с начала апреля пользователи уже разместили более 32 тыс. объявлений о безвозмездной передаче вещей с хэштегом #яПомогаю, а жители Дагестана оформили более 12 тыс. заказов.

«Мы настроили оперативный процесс оказания помощи регионам в чрезвычайных ситуациях и постоянно дорабатываем инструменты «Авито», чтобы делать это быстрее. Гуманитарная кампания #яПомогаю Дагестану с первых дней объединила десятки тысяч людей», — рассказали ТАСС в компании.