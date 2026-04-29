Авито запустил подписку на регулярные пожертвования

Такая опция позволяет всем желающим помогать благотворительным фондам не от случая к случаю, а системно

Оказывать помощь благотворительным фондам стало удобнее: на Авито в разделе #яПомогаю появилась «Добрая подписка» на пожертвования. На нее подписались уже более 2 тыс. человек.

Чтобы оформить ежемесячный автоплатеж, нужно зайти на страницу «Знак добра», перейти в «Добрую подписку», выбрать фонд и сумму пожертвования. Первый платеж списывается сразу после оформления подписки, далее списания происходят автоматически раз в месяц.

После каждого денежного перевода пользователь получает цифровой бейдж «Знак добра» — его можно применить к одному из своих объявлений из категории «Товары». В профиле также появится значок #яПомогаю, который делает вклад пользователя в благотворительность видимым и может привлечь к добрым делам еще больше людей.