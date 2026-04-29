Авито запустил подписку на регулярные пожертвования
Такая опция позволяет всем желающим помогать благотворительным фондам не от случая к случаю, а системно
Оказывать помощь благотворительным фондам стало удобнее: на Авито в разделе #яПомогаю появилась «Добрая подписка» на пожертвования. На нее подписались уже более 2 тыс. человек.
Чтобы оформить ежемесячный автоплатеж, нужно зайти на страницу «Знак добра», перейти в «Добрую подписку», выбрать фонд и сумму пожертвования. Первый платеж списывается сразу после оформления подписки, далее списания происходят автоматически раз в месяц.
После каждого денежного перевода пользователь получает цифровой бейдж «Знак добра» — его можно применить к одному из своих объявлений из категории «Товары». В профиле также появится значок #яПомогаю, который делает вклад пользователя в благотворительность видимым и может привлечь к добрым делам еще больше людей.
Как рассказал руководитель ESG-продукта Авито Василий Лексин, новый алгоритм подписки делает поддержку проще и привычнее: «Небольшая, но регулярная помощь для НКО часто оказывается полезнее крупных, но разовых сумм. Сто рублей в месяц от тысячи людей — это не просто 1,2 млн рублей в год. Это уверенность фонда в завтрашнем дне, возможность планировать помощь и строить долгосрочные планы, а не экстренно «тушить пожары».
Оформить благотворительную подписку можно на любой из фондов, участвующих в проекте «Знак добра» на Авито. Управлять подпиской максимально легко: можно в любой момент выбрать другой фонд либо отменить автоплатеж через настройки на страницах «Знак добра» или #яПомогаю.
Как писали Юга.ру, отклик пользователей Авито на соцпроекты вырос в 1,6 раза благодаря искусственному интеллекту.