Авито запустил подписку на регулярные пожертвования

  © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com
Такая опция позволяет всем желающим помогать благотворительным фондам не от случая к случаю, а системно

Оказывать помощь благотворительным фондам стало удобнее: на Авито в разделе #яПомогаю появилась «Добрая подписка» на пожертвования. На нее подписались уже более 2 тыс. человек.

Чтобы оформить ежемесячный автоплатеж, нужно зайти на страницу «Знак добра», перейти в «Добрую подписку», выбрать фонд и сумму пожертвования. Первый платеж списывается сразу после оформления подписки, далее списания происходят автоматически раз в месяц.

После каждого денежного перевода пользователь получает цифровой бейдж «Знак добра» — его можно применить к одному из своих объявлений из категории «Товары». В профиле также появится значок #яПомогаю, который делает вклад пользователя в благотворительность видимым и может привлечь к добрым делам еще больше людей.

Как рассказал руководитель ESG-продукта Авито Василий Лексин, новый алгоритм подписки делает поддержку проще и привычнее: «Небольшая, но регулярная помощь для НКО часто оказывается полезнее крупных, но разовых сумм. Сто рублей в месяц от тысячи людей — это не просто 1,2 млн рублей в год. Это уверенность фонда в завтрашнем дне, возможность планировать помощь и строить долгосрочные планы, а не экстренно «тушить пожары».

Оформить благотворительную подписку можно на любой из фондов, участвующих в проекте «Знак добра» на Авито. Управлять подпиской максимально легко: можно в любой момент выбрать другой фонд либо отменить автоплатеж через настройки на страницах «Знак добра» или #яПомогаю. 

Как писали Юга.ру, отклик пользователей Авито на соцпроекты вырос в 1,6 раза благодаря искусственному интеллекту.

