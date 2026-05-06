Под Анапой пройдет серия эко-субботников «Чистомаёвка». Как принять участие?
Жителей и гостей Анапы приглашают присоединиться к волонтерской акции «Чистомаёвка»
Телеграм-канал экосообщества «Чисто Жизнь» сообщил, что в Анапе пройдет несколько субботников «Чистомаёвка».
«Мир не меняется сам. Его меняем мы — каждый раз, когда берем мешок и идем на пляж. Не геройство, а простая забота о месте, где мы живем», — отметили организаторы.
Расписание и локации:
- 6 и 7 мая — Большой Утриш. Сбор в начале пляжа, уборка пройдет по направлению к водопаду. Бонус: сотрудники заповедника проведут для участников просветительские беседы о сохранении заповедных зон.
- 8 мая — «Ласточкины гнёзда». Очистка лесного массива за остановкой у кладбища. Бонус: волонтеры Центра спасения черепах расскажут о жизни местных рептилий и о том, как правильно им помогать.
В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора:
Все акции стартуют в 10:00 (сбор и ожидание участников — 15–20 минут). Организаторы выдадут участникам мешки и перчатки. С собой необходимо взять воду, перекус, а также надеть удобную закрытую одежду и обувь. 7 и 8 мая будет работать полевая кухня.
Прямой трансфер до локаций не предусмотрен, но волонтеры координируются для совместных поездок на личных авто (можно найти попутку или взять пассажиров).
Как принять участие?
Необходимо зарегистрироваться на платформе Добро.рф.
Контакты для связи:
- Екатерина: +7 (999) 123-64-20;
- Жанна: +7 (961) 580-50-70.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в тройку регионов с самым большим количеством нелегальных свалок.