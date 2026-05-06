В Краснодаре пройдет встреча с директором агентства Ruport, чей роман «Всклянь» номинирован на «Большую книгу»
В краснодарском книжном состоится встреча с писателем и креативным директором агентства Ruport Николаем Андреевым. Гости поговорят об «интимных моментах издательской жизни» (18+)
Краснодарский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 7 мая встречу с писателем и креативным директором агентства Ruport Николаем Андреевым. Он представит свою книгу «Всклянь», вышедшую в сентябре 2025 года.
«Всклянь» — роман в рассказах, над которым Андреев работал пять лет. События книги разворачиваются на фоне мрачных городских пейзажей и рассказывают о трагических событиях и человеческой психике. Роман вошел в лонг-лист конкурса «Большая книга — 2026» — литературной премии за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Подробнее о книге Юга.ру писали здесь.
На встрече гости обсудят «интимные моменты издательской жизни». Например:
- как рукопись превращается в книгу;
- какой путь проходит писатель от идеи до строк на хрустящих страницах;
- как трансформируется замысел при работе с издательством и как не потерять себя в этом процессе;
- как писателю попасть в издательство.
Стендап, электронная музыка и стихи:
Встреча состоится 7 мая в 18:00 в книжном магазине «Бабушка-ракета» на улице Коммунаров, 58Г. Вход свободный, необходима регистрация по телефону +7 918 696 60 06.
Агентство Ruport работает в Краснодаре с 2001 года. На его профессиональном счету победы на многих российских и международных премиях.
В сентябре 2019 года агентство разместило около офиса компании Илона Маска SpaceX в Калифорнии билборды с приглашением ему принять участие в форуме «Дело за малым» и фразой «Kak tebe takoe?». Бизнесмен отреагировал на приглашение. В октябре 2019 года Маск подключился к форуму через телемост.
Как писали Юга.ру, с 7 мая в Краснодаре откроется выставка работ Татьяны Бушман «И все это было». В экспозицию вошли 50 графических произведений.