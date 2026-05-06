В РПЦ призвали россиян думать о бессмертии души во время отключений интернета

Представитель церкви заявил, что «всемогущество технологий меркнет перед вечностью», а перебои со связью — повод задуматься о спасении души, любви и милосердии

5 мая заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе заявил Агентству городских новостей «Москва», что массовые отключения мобильного интернета в стране должны наводить граждан на мысли о вечном.

По словам представителя РПЦ, перебои со связью демонстрируют хрупкость цифровой цивилизации, которая обещает людям многое, вплоть до «цифрового бессмертия», но на деле оказывается преходящей. Технологии, по его мнению, безусловно, могут облегчать повседневную жизнь, однако они бессильны перед главными вопросами — о смысле жизни, ответственности и отношении к ближним. Настоящую ценность, считает Кипшидзе, сохраняют спасение души, дела любви и милосердия.

Заявление прозвучало на фоне очередной волны отключений мобильного интернета, которая на этот раз затронула и Москву. Операторы заранее предупредили пользователей, что ограничения связи продлятся с 5 по 9 мая.