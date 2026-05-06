В РПЦ призвали россиян думать о бессмертии души во время отключений интернета
Представитель церкви заявил, что «всемогущество технологий меркнет перед вечностью», а перебои со связью — повод задуматься о спасении души, любви и милосердии
5 мая заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе заявил Агентству городских новостей «Москва», что массовые отключения мобильного интернета в стране должны наводить граждан на мысли о вечном.
По словам представителя РПЦ, перебои со связью демонстрируют хрупкость цифровой цивилизации, которая обещает людям многое, вплоть до «цифрового бессмертия», но на деле оказывается преходящей. Технологии, по его мнению, безусловно, могут облегчать повседневную жизнь, однако они бессильны перед главными вопросами — о смысле жизни, ответственности и отношении к ближним. Настоящую ценность, считает Кипшидзе, сохраняют спасение души, дела любви и милосердия.
Заявление прозвучало на фоне очередной волны отключений мобильного интернета, которая на этот раз затронула и Москву. Операторы заранее предупредили пользователей, что ограничения связи продлятся с 5 по 9 мая.
Ранее Кипшидзе уже комментировал вопросы, связанные с цифровыми технологиями и духовностью. В январе 2026 года на Рождественских образовательных чтениях он назвал «дегуманизацию» государственного управления под влиянием искусственного интеллекта вызовом для верующих, а в сентябре 2025 года заявил, что сделки по «продаже души» в интернете этически неприемлемы.
Напомним, что для жителей Краснодарского края отключения мобильного интернета стали рутиной задолго до того, как проблема дошла до Москвы. С лета 2025 года на Кубани мобильный интернет пропадает практически каждую ночь, а периодами «штормит» и днем. Официальная версия властей связывает ограничения с работой средств радиоэлектронной борьбы и необходимостью защиты от БПЛА.
В феврале 2026 года Госдума приняла закон, обязывающий операторов связи приостанавливать услуги по первому требованию ФСБ и освобождающий их от ответственности перед абонентами за подобные перебои. А с 1 марта 2026 года Роскомнадзор получил техническую возможность изолировать российский сегмент интернета от глобальной сети.
Как писали Юга.ру, в Минцифры подтвердили, что зарубежный мобильный трафик станет платным в России.