От домиков для кошек до фотовыставки бабочек. Как проект заботы о животных объединил больше 100 тысяч россиян

Этой весной магазины торговой сети «Пятёрочка» выступили образовательными площадками, где в центре внимания были ответственное содержание животных, помощь бездомным четвероногим и забота о дикой природе.

В рамках всероссийского проекта «Вместе для животных» состоялось более 230 мероприятий, которые посетили свыше 100 тысяч человек. Проект реализуется уже третий год подряд при поддержке «Центров местного сообщества»* и охватывает как крупные города, так и небольшие поселки.

Польза с творческим подходом

За время работы проекта покупатели могли проконсультироваться у ветеринара, задать вопросы кинологам и фелинологам (специалистам по изучению и содержанию кошек), поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кормушек для птиц и игрушек для домашних питомцев.

Во многих регионах организаторы старались придумать что-то особенное. Например, в селе Белая Глина (Краснодарский край) директор магазина провела для гостей мастер-класс по изготовлению домиков и игрушек для кошек. В подмосковной Балашихе один из магазинов организовал добрососедский обмен вещами для домашних питомцев. В поселке Тоновка (Тамбовская область) открылась выставка о фауне родного края с большой коллекцией фото бабочек.

В Набережных Челнах прошел цикл мероприятий «Всё для животных» с играми, мастер-классами и выступлением коллектива «Удмуртские лапки», в котором собаки танцуют вместе со своими хозяевами. В Омске для покупателей провели экскурсию по ветеринарной клинике «Чудо с хвостиком», где рассказали о правильном уходе за домашними питомцами. А в Новосибирске сотрудники магазина посетили приют для животных «Хвостатая резиденция».