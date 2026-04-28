От домиков для кошек до фотовыставки бабочек. Как проект заботы о животных объединил больше 100 тысяч россиян
Этой весной магазины торговой сети «Пятёрочка» выступили образовательными площадками, где в центре внимания были ответственное содержание животных, помощь бездомным четвероногим и забота о дикой природе.
В рамках всероссийского проекта «Вместе для животных» состоялось более 230 мероприятий, которые посетили свыше 100 тысяч человек. Проект реализуется уже третий год подряд при поддержке «Центров местного сообщества»* и охватывает как крупные города, так и небольшие поселки.
Польза с творческим подходом
За время работы проекта покупатели могли проконсультироваться у ветеринара, задать вопросы кинологам и фелинологам (специалистам по изучению и содержанию кошек), поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кормушек для птиц и игрушек для домашних питомцев.
Во многих регионах организаторы старались придумать что-то особенное. Например, в селе Белая Глина (Краснодарский край) директор магазина провела для гостей мастер-класс по изготовлению домиков и игрушек для кошек. В подмосковной Балашихе один из магазинов организовал добрососедский обмен вещами для домашних питомцев. В поселке Тоновка (Тамбовская область) открылась выставка о фауне родного края с большой коллекцией фото бабочек.
В Набережных Челнах прошел цикл мероприятий «Всё для животных» с играми, мастер-классами и выступлением коллектива «Удмуртские лапки», в котором собаки танцуют вместе со своими хозяевами. В Омске для покупателей провели экскурсию по ветеринарной клинике «Чудо с хвостиком», где рассказали о правильном уходе за домашними питомцами. А в Новосибирске сотрудники магазина посетили приют для животных «Хвостатая резиденция».
Как рассказала руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка» Снежана Малясова, забота о животных была и остается одним из ключевых направлений работы: «Мы стараемся сделать так, чтобы покупатели стали не просто соседями, а людьми, которые поддерживают друг друга и помнят о тех, кто слабее и нуждается в защите. И когда видишь все эти небольшие, но такие настоящие истории о том, как бездомный пес находит любящую семью или как дети вешают во дворе совместно сделанные кормушки для птиц, понимаешь: всё, что мы делаем, — точно не зря».
С новым домом
Одной из самых популярных активностей проекта стала экспозиция «Путь домой». Благодаря размещенным в магазинах сети фотографиям и историям бездомных животных, некоторым из питомцев удалось найти хозяев. Такие выставки прошли в Комсомольске-на-Амуре, Москве, Самаре, Рязани и Красноярске.
Партнером выставки выступил благотворительный фонд «В будущее!». По словам генерального директора Дарьи Калединой, фонду удалось найти десятки новых волонтеров и помочь питомцам из приютов обрести дом: «Мы не просто информируем — мы вовлекаем людей в добрые дела рядом с домом, и это меняет отношение общества к таким важным темам».