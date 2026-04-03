Группа «Тату» впервые после воссоединения выступит в Краснодаре
В Краснодаре пройдет концерт группы «Тату». Коллектив воссоединился спустя почти 14 лет (16+)
29 мая в Краснодаре состоится концерт группы «Тату». Это будет первое выступление коллектива в кубанской столице после воссоединения.
Подробностей о концерте нет. Однако известно, что артистки исполняют главные хиты коллектива, нового материала у них нет.
О возвращении на сцену «Тату» объявили в мае 2025 года. Первым концертом стало выступление в Крыму. В сентябре в интервью Павлу Воле певицы рассказали, что решили воссоединиться из-за востребованности их музыки и запросов поклонников.
Также они отметили, что из-за российских законов не исполняют в оригинале некоторые провокационные песни. Например, трек «Я сошла с ума» — на концертах он звучит только в англоязычной версии.
Группа «Тату» была создана в 1999 году, в ее состав входят две участницы — Лена Катина и Юля Волкова. За годы существования коллектив добился большого успеха: девушки представили Россию на «Евровидении» в 2003 году, сняли реалити-шоу, выпустили шесть альбомов (включая международные), выступали с концертами по всему миру, становились номинантами и лауреатами множества премий и конкурсов. Песни группы неоднократно возглавляли российские и международные музыкальные чарты.
Также «Тату» работали с американским лейблом Interscope, с которым сотрудничали Эминем, Мэрилин Мэнсон, Леди Гага и другие мировые звезды.
В 2011 году коллектив распался, а участницы перестали общаться. Они воссоединялись в 2014 году для выступления на Олимпиаде в Сочи, в 2022 году — в качестве хедлайнеров проекта Ovion Show на стадионе «Динамо» в Минске, а в 2023 году — перед футбольным матчем «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.
Концерт начнется в 20:00 в пространстве «Порт 219» на улице Вишняковой, 1/10, стр. 2. Стоимость билетов — от 3500 рублей. Приобрести их можно на сайте «Яндекс Афиша».
Как писали Юга.ру, краснодарский концерт Flo Rida перенесли на май из-за войны на Ближнем Востоке.