Группа «Тату» впервые после воссоединения выступит в Краснодаре

В Краснодаре пройдет концерт группы «Тату». Коллектив воссоединился спустя почти 14 лет (16+)

29 мая в Краснодаре состоится концерт группы «Тату». Это будет первое выступление коллектива в кубанской столице после воссоединения.

Подробностей о концерте нет. Однако известно, что артистки исполняют главные хиты коллектива, нового материала у них нет.

О возвращении на сцену «Тату» объявили в мае 2025 года. Первым концертом стало выступление в Крыму. В сентябре в интервью Павлу Воле певицы рассказали, что решили воссоединиться из-за востребованности их музыки и запросов поклонников.

Также они отметили, что из-за российских законов не исполняют в оригинале некоторые провокационные песни. Например, трек «Я сошла с ума» — на концертах он звучит только в англоязычной версии.